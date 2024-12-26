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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被求刑28年半　黃國昌喊話北院「接押庭公開審理」攤在陽光下

▲▼民眾黨立委黃國昌接受專訪。（圖／中午來開匯提供）

▲民眾黨立委黃國昌接受《中午來開匯》專訪。（圖／《中午來開匯》提供，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月；台北地方法院預計下午2時公開抽籤承審合議庭，合議庭組成後，最快下午召開5名在押被告的接押庭，決定是否繼續羈押。立院民眾黨團總召黃國昌喊話，現在已沒有「偵查不公開」問題，希望台北地院之後的接押庭，依照正當程序「公開審理」。

黃國昌26日中午接受網路節目《中午來開匯》專訪，當主持人黃光芹提及法官幫柯文哲請辭黨主席一事時，黃國昌回應，辭職信有無收到，必須要問秘書長周榆修，自己稍早跟對方見完面，但對方沒有說收到與否，「但法官把柯文哲私人書信公開的事情，日後我們會追究責任。」

黃國昌表示，每一個人有秘密通信的自由，秘密通信自由是《憲法》保障基本人權，這件事情法官不可能不知道；第二件事情，柯文哲是請台北地院准許把信送給周榆修，「你憑什麼把他的信公開出來？這是侵害秘密通信自由！」自己現在見不到柯文哲，所以沒辦法問說要不要追究責任，但希望今晚可以見到柯文哲。

▲▼民眾黨立委黃國昌接受專訪。（圖／中午來開匯提供）

黃國昌也說明接下來司法程序，北檢起訴後，整個案子要移送給台北地院，台北地院預計下午2時抽籤決定哪個法庭審理，決定要不要繼續羈押柯文哲；但過去這段時間，檢方利用秘密偵查搞兩手策略，柯文哲與辯護人不能講話，民眾黨也不知道偵查內容，但台北地檢署卻將偵查中片面資料放給特定媒體，讓特定媒體鋪天蓋地抹黑，結果今天起訴書出爐卻不敢背書，但「抹黑柯文哲」目的已達成。

黃國昌提及，台北地院要不要繼續羈押柯文哲的審理程序很重要，「我希望台北地院依照正當法律程序公開審理！」因為現在已經沒有「偵查不公開」問題，公開審理之所以重要，是要讓社會大眾可以聽到「柯文哲講了什麼」、「辯護什麼」。

黃國昌強調，檢察官也沒什麼秘密了，因為起訴後就全部攤牌，不能說「我攤不出什麼證據，如果公開審理會很丟臉，所以要法院不可以公開、秘密審理，這樣社會大眾才不會發現我手上什麼都沒有」等，既然對柯文哲提出這麼嚴厲指控、求刑28年半，那就要把所有東西攤在陽光下給大家看，沒有偵查不公開問題。

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