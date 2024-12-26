女童麻醉照X光！他偷拍下體還亂摸　成大醫院變態放射師判8年半

▲台南市成大醫院李姓放射師利用幫病患拍X光片機會，對2名女童偷拍私密處與摸觸隱私部位猥褻。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市成大醫院1名李姓男放射師，被控2024年利用對患者做麻醉拍攝X光片機會，先後對2名未滿12歲女童偷拍私密處與摸觸隱私部位猥褻，家長獲悉報警查獲，檢警並查出他手機從網路下載兒少性交影像，台南地院使兒童被拍攝性影像罪與無故持有兒少性影像罪，合併重判他8年6月徒刑。

判決書指出，李姓男放射師在成大醫院任職期間，利用職務之便，被控於2024年間，先後偷拍2名未滿12歲的女童私密處還摸觸猥褻隱私部位。

第1位女童於全身麻醉手術後到X光室拍攝X光片，李男趁她麻醉尚未完全消退、意識不清不知情之際，拿手機偷拍其裸露的私密處影像。

第2位女童也是在麻醉手術後，被送到X光室拍攝X光片時，李男藉調整女童姿勢以拍攝X光片之時機，以手掌壓捏及以手指抓女之屁股、腋下及靠近胸部處等身體隱私部位，並將女童穿著之手術衣拉起及將女童雙腿屈起，持手機拍攝女童之胸部及裸露下體之性影像畫面。女童完全清醒後，對李男行為感覺不舒服及疑惑，即於離開X光室後告知其母，其母告知醫院上情並調閱監視器錄影畫面查看後報警處理，而查獲犯行。

警方前往李男住處搜索，扣得李男持有之記憶卡4張、手機2支、平板1台，並從記憶卡及手機、平板內查得兒童及少年性影像電磁紀錄，而李男也坦承犯行不諱。

法官審認，李男身為醫療人員，卻假借拍攝X光片之機會，利用被害兒童麻醉未退、智慮未臻成熟、及對醫療體系信賴，當下不知反抗之弱點來滿足私慾，顯見被告欠缺兩性倫理意識，性觀念偏差，其所為行徑嚴重傷害被害兒童之身心健康及人格發展，況兒童之性隱私，將可能導致終身不可消除之擔憂及侵害，具體損害程度不亞於直接遭受性侵害，且李男雖坦承犯行，但未與被害人達成調解，且其犯行動機卑劣、手段惡劣，兩項偷拍罪各判3年8月與7年6月徒刑、無故持有兒少性影像罪判7月徒刑，3罪合併應執行8年6月徒刑，並沒收多支手機、記憶卡及平板電腦，本案可上訴。