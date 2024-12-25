快訊／北市警是「創意私房」會員！廁所裝針孔偷拍女警　今遭起訴

▲時任北市大安分局某派出所的郭姓員警在廁內安裝針孔偷拍，北檢今依法起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

北市大安分局郭姓警員，在他任職的派出所內廁所安裝針孔攝影機，偷拍女警及借用廁所的民眾，甚至將偷拍影像分門別類收藏，並合成受害者生活照。全案因檢警掃盪偷拍網站「創意私房」及相關群組時曝光。郭員10月遭收押，檢警抽絲剝繭調查後，台北地檢署調查後，今（25）日依兒少性剝削等罪起訴，案件移審至法院，預計下午召開移審庭，裁定是否能交保過聖誕節。

檢警調查發現，28歲郭姓警員涉嫌自2020年起，在其任職的派出所廁所內安裝針孔攝影機，長期偷拍女警、借用廁所的民眾及孩童的如廁畫面，由於該派出所鄰近一所知名大學，不排除有女大學生成為受害者。

郭員的惡行多年未被察覺，直至檢警日前全面掃蕩偷拍網站「創意私房」及相關Telegram群組時，意外揭露其犯罪行徑。檢警持搜索票前往郭員的住處及辦公室進行搜查，當場查獲大量偷拍影片。調查顯示，郭員不僅將偷拍影像分門別類收藏，甚至蒐集受害者的生活照進行合成，手段令人髮指，10月遭收押。

大安警分局在醜聞爆發後表示，秉持「警紀警辦」 、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、 不庇縱、不護短」之態度徹查到底，絕不寬縱，並查究相關人員 考監不周責任，展現淨化團隊決心，以維警譽。