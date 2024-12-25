15歲少年跟團旅遊「領隊阿北揪泡澡」摸鳥硬上　母氣炸提告

▲近60歲領隊帶團出遊，卻酒後亂性，和未成年男團員發生關係。（示意圖／翻攝自圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

年近60歲的王姓領隊帶團出遊，卻和15歲男團員相約在渡假村游泳池畔喝酒聊天，過程中伸手摸了少年的下體，還把少年帶回房間泡澡，並對少年口交得逞。一同出遊的母親得知後，氣炸提告。台南地院審理，依王男對14歲以上未滿16歲之男子為猥褻行為，處3月徒刑，可易科罰金9萬元，另又對14歲以上未滿16歲之男子為性交行為，處1年徒刑。可上訴。

判決指出，少年小浩(化名)和母親一同參加旅行團，由王姓男子擔任領隊，於去年7月1日前往台南某度假村入住。當晚王男先到酒吧飲酒，隨後在深夜10點半時，與小浩相約在游泳池畔聊天喝酒，王男在過程中伸手撫摸小浩的生殖器，接著於凌晨將小浩帶到房間浴室泡澡，對他口交得逞。同年11月，小浩接受心理輔導，對心理師吐露這件事，全案才曝光，小浩母親得知後也憤而提告。

經調查，檢方認為小浩年僅15歲，案發時卻喝了近5瓶罐裝啤酒，不能期待小浩的酒量和意識，能優於年紀大他近40歲的王男，且小浩在警詢時表示「我還有意識，後來我有點精神恍惚有點累了，就放任他摸我」，可見王男利用小浩酒醉無力、不能抗拒時性侵他。

不過法官認為，王男坦承在泳池摸小浩下體時，曾遭小浩出手阻擋，王男因而沒摸到，所以沒構成強制猥褻，頂多只能算是猥褻未遂，但刑法第224條並未處罰未遂行為，而後小浩因精神恍惚「放任」王男撫摸，並隨王男進房接受口交，都無證據顯示王男違反小浩的意願。另小浩對於當日的飲酒數量、王男摸他下體的過程，甚至和王男進到房間後，曾和遊覽車司機打招呼，才進入浴室等情，都能詳盡的陳述，可見他意識也未受嚴重影響。

法官審酌，王男為年近60歲的中年男性，卻酒後亂性，對15歲的少年做出猥褻和性交行為，影響小浩的身心健全，犯後雖坦承犯行，但未能和家屬調解，依王男對於14歲以上未滿16歲之男子為猥褻行為，處3月徒刑，可易科罰金9萬元，另又對於14歲以上未滿16歲之男子為性交行為，處1年徒刑。可上訴。