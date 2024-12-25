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北市噁警廁所裝針孔...民眾報案反被偷拍領口　被害者超過60人

▲▼台北市大安分局警員郭昇翰偷拍被起訴。（圖／資料照）

▲台北市警員郭昇翰(左)涉嫌偷拍多達60名女性被起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市大安分局警員郭昇翰，涉嫌從2022年起，以在派出所公用廁所裝密錄器，或是假裝公務查詢資料的時候，用手機拍攝衣著較寬鬆的女性領口、鈕扣縫隙以及下半身，估計至少有60人受害。檢警逐一清查比對出身分後，找到7人提告，其中近半數是女警，台北地檢署25日依假借職務機會妨害祕密等罪起訴郭昇翰。

郭昇翰偷拍的行徑會被揭發，源於檢警今年5月間，清查偷拍論壇「創意私房」會員時，曾前往郭昇翰住處展開搜索，當時辦案人員懷疑，郭昇翰除了從論壇下載他人的性影像外，還疑似自己偷拍，因此在8月間再次搜索約談。

檢警查出，郭昇翰涉嫌為了滿足個人慾望，2022年5月15日就從網路上購買針孔，並安裝在派出所一樓供民眾獲警員使用的友善廁所，而且直接把密錄器就藏在馬桶對面的雜物之間，偷拍如廁者的正面；另一方面，有女警上二樓使用外人禁入的廁所時，郭昇翰就會尾隨，拿著手機從隔間下方伸進去偷拍。

最扯的是，郭昇翰利用同事或民眾到派出所洽公沒有戒心，趁女性民眾俯身填寫資料，或是領口寬鬆、襯衫鈕釦間有空隙時，直接拿起手機偷拍女性私密部位；檢警更發現，郭昇翰接獲勤務外出，見有等待協助的女性穿著較為清涼，也會拿起手機偷拍對方下半身，犯案手法離譜至極。

專案小組以圖尋人，發現郭昇翰偷拍地點除了派出所，還有附近商家的廁所，受害者除了成年人，也有小女孩，約有60人遭到偷拍，但大部分難以確認身分，女同事們則是一看就能認出自己成了偷拍對象，總計7名被害人指認提告。

因全案查無郭昇翰將這些私密影像外流的跡證，檢察官調查後依《刑法》公務員假借職務上之機會妨害祕密、《個資法》、《兒少性剝削防制條例》等罪起訴，並請求法院對郭昇翰加重其刑。

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