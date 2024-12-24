情侶驚見天花板「洞變大」一看嚇呆　兇手竟是變態房東

▲王女和男友登高查看，不料竟赫見天花板裡藏著一個帶記憶卡的鏡頭。（圖／翻攝自北京日報）

圖文／CTWANT

大陸北京市豐台區一名王姓女子先前發現，家中天花板上的一個洞突然變大了。在好奇心驅使下，王女和男友立刻登高查看，不料竟赫見天花板裡藏著一個帶記憶卡的鏡頭。北京豐台法院近日審結此案，潛入租客房間安裝攝影機的張姓房東，因非法侵入住宅罪被判處有期徒刑6個月。

《北京日報》報導，張男因追求刺激，想要偷窺租客王女和男友的生活，便產生在對方房內安裝攝像頭的想法。今年6月25日，張男帶著網購的攝影機，拿備用鑰匙偷偷進入王女的房間，將鏡頭安裝在正對床的天花板，並通過手機實時查看畫面。因覺得安裝位置不佳，張男6月間再次進入王女房間調整鏡頭，此舉也導致天花板上的窟窿變大。

正是這次調整，讓王女和男友發覺異常，隨後找到了攝影機，2人將記憶卡放進電腦查看，隨即目睹房東安裝鏡頭的過程，以及情侶倆生活起居的畫面。經王女報案，張男被民警抓獲。案發後，被告家屬已賠償被害人並取得諒解。豐台檢察院以非法侵入住宅罪對張男提起公訴，並建議判處其有期徒刑6個月。

豐台法院經審理後認為，張男為滿足個人私慾，非法侵入他人住宅，趁人不備安裝攝像頭偷錄他人隱私，其行為已構成非法侵入住宅罪。根據該國刑法第245條的規定，非法侵入他人住宅的，處3年以下有期徒刑或者拘役。最終，法院判處張某有期徒刑6個月，扣押在案的攝像頭1個依法予以沒收。

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