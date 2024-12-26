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金泉獎票選明年1／1開跑　「峮峮」任推廣大使曝最愛泡湯熱點

▲▼「2024-2025台灣好泉」金泉獎票選活動將於明年1月1日開跑，啦啦隊女神峮峮擔任推廣大使。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲「2024-2025台灣好湯」金泉獎票選活動即將開跑，啦啦隊女神峮峮（左）擔任推廣大使。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冬天正是泡湯的季節，觀光署今日宣布，「2024-2025台灣好湯」金泉獎票選活動將於明年1月1日開跑，其中「十泉十美獎」納入全民網路投票方式進行，投票至1月31日止，凡投票者有機會抽中總價值70萬元的獎品。

觀光署上午聯合全台19個溫泉區業者，在台北車站一樓大廳舉辦「2024-2025台灣好湯金泉獎」記者會，擔任金泉獎推廣大使的啦啦隊女神峮峮也現身，分享自己泡湯的經驗。

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身為台南人的峮峮表示，學生時期最常去台南關子嶺泡湯，泉質是泥漿溫泉，世界上比較少有，但現在因為工作關係住北部，冬天至少去泡湯5、6次，最常去宜蘭礁溪跟北投，最近也體驗陽明山跟烏來溫泉，吃美食順便泡湯，很享受，未來也想安排時間去中部跟花東體驗不同泉質的溫泉。

觀光署長周永暉表示，全台有19個溫泉區，泡湯是台灣旅遊強項之一，透過金泉獎票選活動，感動旅人一來再來，今年分為7大獎項，北中南東正在評選，希望民眾也投下心中最喜歡的溫泉，最後評選結果將在明年3月3日公布。

▲▼「2024-2025台灣好泉」金泉獎票選活動將於明年1月1日開跑，啦啦隊女神峮峮擔任推廣大使。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲「2024-2025台灣好泉」金泉獎票選活動將於明年1月1日開跑。（圖／記者蔡亞樺攝）

中華民國溫泉觀光協會李吉田理事長說，一年四季都適合泡湯，明年配合總統賴清德政見健康台灣，推動2025健康旅遊年，結合民間溫泉業推動泡湯，促進健康，持續與觀光署合作強化溫泉觀光旅遊，盼吸引更多國際旅客來台。

「2024-2025台灣好湯金泉獎」共分為7大獎項，包括最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，以及眾多溫泉區夢寐以求的「十泉十美獎」，凸顯台灣溫泉產業的多元發展。

觀光署表示，此次金泉獎的「十泉十美獎」佔比評分納入全民網路票選，明年1月1日起至1月31日止，加入「台灣好湯」官方Line@帳號(@hotspring_taiwan)註冊認證後，可獲一次投票機會，單次最高投給5個溫泉區。官方Line@帳號還享受專屬優惠，包括溫泉周邊店家的夜間優惠折扣等。

為提升全民投票意願，觀光署指出，此次準備多項抽獎獎品，包括電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等，總價值超過70萬元，並與縣市政府合作推出多重加碼活動，只要符合各別縣市政府指定投票內容及步驟，可獲得各縣市政府加碼的抽獎機會，相關內容可至活動官網查詢。

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