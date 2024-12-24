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旅宿明年禁提供一次性備品　環境部民調：6成民眾贊成

▲▼明年元旦起，旅宿業者不再提供一次性備品，環境部長彭啓明與觀光署一同宣布，未遵守業者可處1200至6千罰鍰。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部今天宣導，明年元旦起旅宿業者不再提供一次性備品。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因應全球旅遊減塑倡議，明年元旦起，旅宿業者不再提供一次性備品。環境部長彭啓明今（24日）指出，新政策6成國人贊成，且歐美日韓港禁用都已是標配，預估新政策一年可減少4.6億個小包裝旅宿用品，可減碳2500公噸，環境部將提供每縣市5家業者3萬元補助金進行轉型，違反規定業者，最高可處6千元罰鍰。

為回應全球減碳、減塑的需求，環境部公告，從明年1月1日起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，且必須調整備品配置。新法規要求旅宿業者，將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；同時，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵消費者自備。

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▲▼明年元旦起，旅宿業者不再提供一次性備品，環境部長彭啓明與觀光署一同宣布，未遵守業者可處1200至6千罰鍰。（圖／記者許敏溶攝）

▲旅宿業者不再提供一次性備品，未遵守業者可處1200至6000元罰鍰。（圖／記者許敏溶攝）

環境部長彭啓明今天與觀光署攜手宣布，明年元旦起，旅宿業者不再提供一次性備品。彭啓明說，在5、6年前，大約有9成民眾反對，但現在已經有6成民眾贊成，雖然環境部是戴著鋼盔往前行，但這是一項非常有意義的政策，且歐盟很早就在做此事，美國、日韓香港也都是把這些規定當作標配，台灣很多旅宿業也已經在做，希望藉此讓大家更明確知道，這個政策對環境幫助很大。

彭啓明表示，旅宿業者不再提供一次性備品，但民眾若是真的有需要，還是可以跟業者索取，預估一年可減少4.6億個小包裝旅宿用品，減少重量約2100公噸，相當於一年可減碳2500公噸，小瓶容器更換為大瓶容器，整體塑膠使用量約減少30%。

觀光署副署長林信任強調，政府將與各界積極合作，共同推動綠色觀光，將環保理念融入台灣觀光特色，讓台灣成為全球領先的綠色旅遊目的地之一。

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