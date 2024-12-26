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北檢列四大罪起訴柯文哲　時力籲民眾黨：別再煽動人民挑戰司法

▲▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，今（26日）遭北檢起訴並求刑28年6月。時代力量也羅列起訴書中四大罪名，並表示尊重司法，也提醒所有從政者，應以民眾黨、柯文哲為戒，切莫跨越法律紅線，帶上金權魔戒，失去人民的託付和信任，「我們也要正告台灣民眾黨尊重司法，別再全黨挺貪腐，動員民粹，煽動人民挑戰司法。」

民眾黨主席柯文哲今日正式遭北檢起訴四大罪，求刑28年6個月，罪名包含：

違背職務收賄15年，併科罰金5,000萬元、褫奪公權10年

柯文哲一路護航京華城公司，最終使鼎越公司取得本案 土地最高 20％容積獎勵之建造執照，圖予京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元之不法利益。

沈慶京見柯文哲已踐履上述違背職務行為，承前違背職務交付賄賂之犯意，交代張Ｏ澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從威京集團總部領取款項後，由該7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯文哲。

111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自收受沈慶京交付之現金1500萬元賄款。

公益侵占民眾黨政治獻金5年

柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元。

侵占政治獻金罪6年

柯文哲、李文宗、李文娟共同侵占柯文哲政治獻金及民眾黨政治獻金共6234萬6790元，包含：以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業等方式，侵占政治獻金1724萬1036元，利用木可公司侵占政治獻金共4510萬5754元。

對眾望基金會背信罪2年6個月

柯文哲、李文宗違背眾望基金會章程規定，將民眾對眾望基金會之捐款挪供柯文哲聘請周榆修、戴于文等13位員工，但實際工作內容皆是處理柯文哲總統選舉相關活動及後續黨務活動。

檢方也認為，柯文哲主席犯後態度不佳，「犯後尚於辦公處所遭查獲撕碎便條紙，上載指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，足徵其諉言矯飾、犯後態度不佳」。

時代力量表示，尊重司法，也提醒所有從政者，應以民眾黨、柯文哲為戒，切莫跨越法律紅線，帶上金權魔戒，失去人民的託付和信任，「我們也要正告台灣民眾黨尊重司法，別再全黨挺貪腐，動員民粹，煽動人民挑戰司法。」

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