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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢證實柯文哲「工作簿」檔案　李正皓要告白營4將：臉腫不腫？

▲▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）。

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

北檢今（26日）召開記者會指出，民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，涉不法金流總計共9371萬餘元，求刑28年6月。對此，政治評論員李正皓表示，京華城案違法最關鍵為「109年3月10日柯文哲在應曉薇便當會的裁示」以及最大筆收賄金額「2022/11/1-小沈-1500」，當時被自己和三立記者獨家爆料時，民眾黨都說是抹黑、認知作戰，「如今臉腫不腫？黃國昌、館長、吳怡萱、陳智菡你們一個都逃不掉」，他已經與律師聯絡，下週正式提告。

據檢方起訴書指出，柯文哲涉嫌在擔任台北市長期間收受威京集團董事長沈慶京賄賂共1710萬元，其中最大筆是在2022年10月19日至11月1日間，柯文哲親自收受沈慶京交付的1500萬元現金賄款。檢方在柯文哲的行動硬碟中，發現一份Excel「工作簿」檔案，上面清楚記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」的字樣。另外還有柯文哲傳訊黃珊珊，「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。

檢方表示「工作簿」檔案，其上記載姓名、數字、公司、用途、經理人之各列內容，均查證得知係屬金錢之交付，就用途欄為空白者，均為現金交付；被告柯文哲自承，「如果邱佩琳我有收，那我就是有收到這些錢」。

對此，李正皓表示，綜觀檢察官目前公佈的簡易版起訴書，京華城案違法的開始，就是「109年3月10日柯文哲在應曉薇便當會的裁示」 ; 京華城案柯文哲被檢方鎖定最大筆的收賄金額就是「2022/11/1-小沈-1500」，這兩則新聞分別是自己與三立記者馬郁雯的獨家，不論從任何角度來說這都是本案中最關鍵的兩則新聞。

李正皓指出，當時爆出這件事時，民眾黨發言人吳怡萱說是認知作戰、幻想、七月半看到鬼，還抹黑暗示他有領民進黨「上億」補助 ; 民眾黨的官方社群網站說三立電視跟鏡週刊是抹黑造謠、1500是下午三點，「黃國昌、館長、吳怡萱、陳智菡，你們的臉腫不腫？不過你們照鏡子可能看不出來，因為這四個月你們的臉從沒有消腫過。」

李正皓表示，自己不願意用垃圾來形容民眾黨，這會污辱了垃圾，垃圾還可以回收，但民眾黨這些人，連回收都不配，應該徹底消失在政壇上。當然，後來四叉貓與Grace對政治獻金案與木可的爆料也非常關鍵，事後在北檢的起訴書上也都證明了他們的爆料是事實，但過程中四叉貓與Grace也承受了民眾黨與小草鋪天蓋地的攻擊。

李正皓強調，黃國昌、館長、吳怡萱、陳智菡你們一個都逃不掉，「之前我承諾在柯文哲起訴之後，會聘請律師對曾經羞辱、抹黑過我們的民眾黨與幹部們提告，我已經與我的律師聯絡，週末整理完資料，下週就會正式提告」。

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