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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲遭求處重刑！黃珊珊沒事　她酸：北檢手下留情放過該起訴的人

▲▼ 藍白合會談現場，柯文哲、黃珊珊 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、黃珊珊 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金案，北檢今(26日)全案偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，共求刑28年6月，檢方另外指出，陳佩琪、黃珊珊、蔡壁如前開人等均係以證人身分到庭作證，協助本署檢察官釐清案情，尚無犯罪嫌疑。對此，媒體人黃智賢批評，北檢對柯家跟民眾黨，顯然還是手下留情，放過了其實也應該起訴的一些人，比如陳佩琪跟黃珊珊，但柯文哲，即使罪證確鑿，也不會束手認罪，民眾黨應該又要出動哭天喊地了。

北檢偵辦被告柯文哲等，涉犯貪污治罪條例等相關案件，根據北檢發布新聞稿QA部分提及，陳佩琪、黃珊珊、蔡壁如涉案情節為何？檢方表示，「前開人等均係以證人身分到庭作證，協助本署檢察官釐清案情，尚無犯罪嫌疑」。另外，本案所涉陳○菡等人，處理情形？檢方則表示，「陳○菡、許○、黃○瑩、吳○萱、陳○丞以折扣碼方式自木可公司取得募款小物之分潤，是否涉及刑事不法，由本署檢察官另案偵辦中」。

對此，黃智賢表示，北檢終於對柯文哲起訴了，但，北檢對柯家跟民眾黨，顯然還是手下留情的，只起訴了不得不起訴的人，放過了其實也應該起訴的一些人，比如陳佩琪跟黃珊珊。

黃智賢表示，可能是不想牽連太廣，對於USB跟硬碟裡，柯文哲拿的涉嫌違法的巨額金錢，目前看起來，也是暫時輕輕放下了。但柯文哲，即使罪證確鑿，也不會束手認罪，民眾黨跟一直幫柯文哲洗地的人，應該又要出動哭天喊地了。

黃智賢再說，自己是天字第一號柯黑，從2013年，柯文哲還沒開始選舉，就對柯文哲的人品，充滿疑慮。為什麼呢？因為看他言行舉止，國科會的研究案子，用假發票，還振振有辭。

黃智賢提到，柯文哲後來爆發的MG149，居然直白地把廠商的錢放入大水庫，大家一起爽用。身為台大醫生，還長期接受葉克膜廠商到大陸高價演講的邀約，比如一場20萬之類。

黃智賢直言，也因為這樣，所以她認為此人心術不正，貪婪成性。而且，柯文哲可以毫無顧慮說謊，永無歉意拿髒錢，絕不悲憫人民，一切只為自己利益。

接著，黃智賢表示，現在黃國昌出來表演，當然已經到沒有恥度的程度了，叫囂著要北檢回答柯文哲的犯案細節，這種程度直逼幼兒園或是街頭無賴，黃國昌是文盲還是法盲？要不要直接問柯文哲的律師鄭深元，不是更快？

黃智賢表示，因為被告會第一時間，拿到完整起訴書，至於所有卷證，包括證據等，律師可以申請閱卷，人家北檢都準備好了，只是黃國昌不是當事人律師，所以沒資格看到。

最後，黃智賢強調，黃國昌這種低水準的潑皮打滾手段，只是為了想拉住最後的鋼鐵鑽石小草，好為自己的政治地盤取暖，為自私利益，「護航貪官的政客，比貪官更可怕」，狼狽為奸，就是這個意思。

▼北檢新聞稿QA。（圖／台北地檢署提供）

▲▼北檢新聞稿QA。（圖／臺北地檢署提供）

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關鍵字：

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