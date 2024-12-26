北檢開記者會「不開放提問」只給QA紙本！網曝1點笑了：是不是心虛

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，台北地檢署今（26日）偵結起訴，上午10時許將召開記者會說明，正式對外說明偵查結果，但強調不開放發問，記者會結束後提供每家媒體紙本新聞資料（含QA）一份，不少網友質疑「都開記者會了，為何不給問？」對此，有人猜測是擔心露出破綻。

▲北檢說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）



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不少網友在PTT發文，「不讓記者發問，是對阿北的起訴內容沒信心嗎？為啥不讓記者發問？」「一般有重大事情，無論政府或是其他明星重要人士，宣告或澄清事項，順便讓記者問問題解決大家的疑惑，如果記者會開了又不給問到底是什麼心態？那不就自己開爽的嗎？」「轟動全台的柯文哲案，今天終於塵埃落定，要開記者會了，萬眾矚目，各家媒體SNG車肯定實況轉播，只是，為何沒有提問啊？」

對此，網友猜測是怕露出破綻，「不敢被問嗎，怕露出破綻」、「整個案子搞的台灣沸沸揚揚，真正記者會時反而不能發問，應該是怕被問倒吧」、「不給問是怕被問出什麼東西嗎」、「心虛不給問喔？」「北檢是在怕證據不足露餡嗎？這什麼奇葩操作」、「不開放發問？所以北檢不堪檢驗？」「證據薄弱到可能會被記者問倒」。

其他網友表示，「不給問，這樣還說民主政治，要判人罪還不讓人答辯」、「第一次看到這種模式，不給問，只給QA，所以北檢題目跟答案都自己設定好了，那開記者會幹嘛」、「不要跟我講民主、公義、透明，只有我說了算，懂了嗎？」