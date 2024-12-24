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財劃法修正「農業部估經費少250億」　衝擊農民福利與邊境防疫

▲農業部長陳駿季說明公糧收購新制。（圖／記者楊惠琪攝）

▲財劃法修正農業部估減少250億元預算，部長陳駿季憂心衝擊施政。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院上周通過《財政收支劃分法》修正案，未來中央須多釋出3753億給各縣市。農業部長陳駿季今（24）日表示，修正案對中央財政帶來巨大影響，初步估計農業部影響金額約250億元，包括農民福利與權益、農業基礎建設與邊境防疫等三大層面，對農業後續的施政影響，令人擔憂。

陳駿季表示，農業部一向是農民的靠山，透過各種施政協助農業的發展，扶持農民的生產，經費減少後，首先衝擊農民福利跟權益的保障，包括攸關農民工作保障的農民職業災害保險、農民子女就學金的獎助辦法，以及農民的喪葬補助津貼。此外，生產端的補助也受影響，像是肥料、農業用電補助等。

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陳駿季指出，第二個影響層面是農業基礎建設，包括農業灌區和非灌區的農水路規劃，尤其在治山防洪部分，對土石流監測及大規模崩塌地的監測預警，能夠讓在天然災害來臨時及早進行民眾疏散，未來經費少了，也會影響治山防洪工作；以及全國冷鏈物流網絡的建置，也會因為經費短缺受到影響。

陳駿季說，第三個影響層面是邊境的防疫作為，尤其11月份我國才得到WOAH認可的非洲豬瘟非疫區，農業部也積極針對傳統豬瘟拔針做努力，這些都歸功跨部會的邊境防疫成果，未來經費減少恐衝擊防疫工作。

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