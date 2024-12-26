耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看傻眼：超心疼

▲鉛筆盒外型陳舊，還有字跡。（圖／翻攝自臉書／小一聯盟）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親今發文表示，兒子班上舉辦耶誕節交換禮物的活動，當初她帶著孩子到文具店挑選，沒想到兒子抽到的禮物，竟是別人家用過的舊鉛筆盒；最令她心疼的是，孩子僅默默收下，是她發現才說出口。

母親在臉書社團「小一聯盟」無奈表示，「說好的交換禮物，怎麼變成這樣咧？讓小孩超失望的，怎麼有這樣的家長啊？講難聽點，這個就像妳自家要丟掉的東西欸！」

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從畫面中可見，原PO兒子抽到的是多功能鉛筆盒；不過，上面不僅有字跡，還有多處斑駁脫落，很明顯已使用多時，媽媽強調，班上這個活動，並非強制所有人參加，「要交換禮物的同學，需要家長先傳LINE給老師，說要參加才可以喔！」

原PO也提到，「我們的禮物是我帶著小孩，去文具行挑的文具用品，過程中讓小孩自己挑，我在旁給予意見；最心疼的是，我兒子都沒跟我提，是我發現他才跟我講的。」

對此，網友們紛紛回應，「這樣感覺超差」、「好無言」、「交換禮物很考驗人性」、「這樣的確會令人感到不舒服，理解孩子及妳的心裡感受」、「對方家長的觀念問題」、「蠻無言的，我會自己補一個禮物給孩子，安慰受創的心靈」、「我會私下補償孩子」、「拿垃圾出來換真的很沒品」。