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今聖誕節6禁忌一次看　交換禮物大忌曝

▲▼聖誕節燈飾,聖誕節,燈飾,廣場,聖誕樹。（圖／達志影像／示意圖）

▲祝大家聖誕快樂。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是聖誕節，許多人都會歡聚玩交換禮物。清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，像是不要穿黑衣，別送手套和「黃色系禮物」；此外，穿紅色衣物可招來喜氣。

►聖誕節開運方法

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1、穿紅色衣物

聖誕節在西方大多穿紅衣戴紅帽，有喜氣的意謂，因此聖誕節配戴紅色飾品都能招來喜氣。

2、在壁爐旁或床頭放個小襪子

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩。因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3、聖誕樹上掛星星

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

▼聖誕樹。（達志／示意圖）

▲▼聖誕樹,聖誕節,聖誕裝飾。（示意圖／達志影像）

4、可在明亮處放一頭鹿

聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒的動物，因此在明亮處放鹿，有抵抗負面運勢的效果。

5、放十字架

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告，祝自己來年平安順利。

6、平安夜要掃塵

西方某些地區和東方習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

►聖誕節禁忌

1、聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位

因財位是招財的地方，不宜放假樹，建議放門左邊。

2、吃聖誕餐不要剛好13人

西方13是不吉利的數字，其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督最後晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3、不要穿黑衣

聖誕喜紅忌黑，與東方習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4、聖誕燈泡不掛房間

聖誕燈泡閃閃發亮，不宜放房間，容易招來爛桃花。若掛在大門口，可以閃爍前方之路。

5、忌送手套（交換禮物不宜送）

西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6、忌送黃色系禮物與包裝紙（交換禮物不宜送）

西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

▼交換禮物。（示意圖／CFP）

▲▼聖誕節,送禮,交換禮物。（圖／視覺中國CFP）

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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