美國愛爾康眼藥水「瓶內驚見真菌」恐致失明　業者公告緊急回收

▲美國愛爾康眼藥水驚見「真菌汙染」，業者緊急公告回收。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

美國2023年才發生人工淚液、眼藥膏遭綠膿桿菌污染，造成十多人失明、至少4人死亡悲劇，不料近期又有產品爆出遭真菌汙染。美國食品藥物管理局（FDA）指出，生技大廠愛爾康（Alcon）旗下一款眼藥水日前遭人投訴有異物，經查證實是含有真菌（fungal），愛爾康目前已宣布自主回收產品。

根據美國《NBC新聞》報導，美國食品藥物管理局（FDA）近日發布公告，總部位在德州的知名生技大廠愛爾康近期收到消費者投訴，聲稱愛爾康旗下一款眼藥水Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF產品「密封的瓶子中含有異物」，愛爾康調查後確定異物其實是一種真菌（fungal）。

FDA表示，消費者一旦使用遭到汙染的產品，可能會導致使用者部分視力喪失、失明，在極少數情況下，可能會使免疫功能低下的患者出現生命危險。FDA說，愛爾康目前尚未收到任何有關客戶遭受不良影響的報告，不過為了避免意外發生，愛爾康已宣布自主回收產品。

FDA也公布被回收的產品資訊，發生問題的眼藥水包裝紙盒以綠色為主，外盒上印有Systane Lubricant Eye Drops以及Ultra PF等字樣，每盒包含25支單瓶裝的眼藥水，批號為10101，有效期限到2025年9月。

FDA強調，任何購買該產品的人都應立即停止使用，並可以尋求退款或更換，若有人使用後出現異狀，應該立刻就醫檢查。

RECALL

Alcon Laboratories has issued a voluntary nationwide recall of Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF due to potential fungal contamination. This action follows a consumer complaint about foreign material in a sealed vial, which was identified as fungal in nature.… pic.twitter.com/VTD0ktng9p — Warlock (@WarlockWeirdo) December 25, 2024