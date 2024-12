美國愛爾康眼藥水「瓶內驚見真菌」恐致失明　業者公告緊急回收

▲美國愛爾康眼藥水驚見「真菌汙染」,業者緊急公告回收。(圖/CFP)

記者趙蔡州/綜合報導

美國2023年才發生人工淚液、眼藥膏遭綠膿桿菌污染,造成十多人失明、至少4人死亡悲劇,不料近期又有產品爆出遭真菌汙染。美國食品藥物管理局(FDA)指出,生技大廠愛爾康(Alcon)旗下一款眼藥水日前遭人投訴有異物,經查證實是含有真菌(fungal),愛爾康目前已宣布自主回收產品。

根據美國《NBC新聞》報導,美國食品藥物管理局(FDA)近日發布公告,總部位在德州的知名生技大廠愛爾康近期收到消費者投訴,聲稱愛爾康旗下一款眼藥水Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF產品「密封的瓶子中含有異物」,愛爾康調查後確定異物其實是一種真菌(fungal)。

FDA表示,消費者一旦使用遭到汙染的產品,可能會導致使用者部分視力喪失、失明,在極少數情況下,可能會使免疫功能低下的患者出現生命危險。FDA說,愛爾康目前尚未收到任何有關客戶遭受不良影響的報告,不過為了避免意外發生,愛爾康已宣布自主回收產品。

FDA也公布被回收的產品資訊,發生問題的眼藥水包裝紙盒以綠色為主,外盒上印有Systane Lubricant Eye Drops以及Ultra PF等字樣,每盒包含25支單瓶裝的眼藥水,批號為10101,有效期限到2025年9月。

FDA強調,任何購買該產品的人都應立即停止使用,並可以尋求退款或更換,若有人使用後出現異狀,應該立刻就醫檢查。

Alcon Laboratories has issued a voluntary nationwide recall of Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF due to potential fungal contamination. This action follows a consumer complaint about foreign material in a sealed vial, which was identified as fungal in nature.… pic.twitter.com/VTD0ktng9p