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大陸 大陸焦點 特派現場

用過期眼藥水！陸女隔天「視力剩0.1」嚇壞衝醫院

乾眼症,眼睛,雙眼,靈魂之窗,護眼（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子使用過期的眼藥水，結果視力剩下0.1。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢29歲的女子小趙（化名）長時間對著電腦工作，因此有眼睛乾澀的症狀，沒想到使用過期眼藥水以後，視力突然驟降，只剩下0.1，就醫檢查才知道，是因為細菌性角膜炎所導致。對此，醫師提醒，使用眼藥水以前，務必查看生產日期、開封時間，避免使用過期產品，以免造成不可逆的損傷。

綜合陸媒報導，小趙平時從事編輯工作，因為工作的原因，經常整天對著電腦，久而久之出現了眼睛乾澀、難受的症狀，於是她從抽屜拿出眼藥水。小趙看了一眼，發現眼藥水的保存期限還有將近一年，於是往眼睛滴了幾滴，乾澀的症狀也立即得到緩解。

怎料到了第二天，小趙開始眼睛紅腫、流淚，分泌物也異常增多，甚至出現視力模糊的情況，嚇得趕緊前往武漢大學附屬愛爾眼科醫院就診。

▲眼藥水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子使用過期的眼藥水，結果視力剩下0.1。（示意圖／免費圖庫pixabay）

愛爾眼科醫院眼表及角膜科副主任醫師陳翔熙經過檢查，發現小趙的角膜紅腫、發炎嚴重，視力僅剩下0.1。查了看小趙帶來的眼藥水，得知是半年前開封使用後剩下的，他才知道事發的原因。

陳翔熙斷定，小趙是因為使用過期的眼藥水，所以才導致細菌性角膜炎。不過，小趙對此感到不解，明明距離保存期限還有一年，為何會說已經過期。

對此，陳翔熙說，一般眼藥水的保存期限大約為1、2年，如果沒有開封，那麼可以一直存放，但是開封以後，保存環境發生改變，藥液容易受到空氣中的微生物、細菌汙染，放的時間愈久，愈容易滋生細菌。

因此，陳翔熙提醒，不同類型及包裝的眼藥水，開封後有效期限均不同，多數為1個月，有些甚至只有1周、24小時，使用前務必詳細閱讀藥品說明書，若是超過有效期限，哪怕外觀沒變也不能再使用，且已用過的眼藥水也不要給別人使用，以免造成感染。

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