乾眼症不用再滴眼藥水！　最新研究：「笑聲療法」一樣有效

▲研究發現，大笑和滴眼藥水一樣可以舒緩眼睛乾澀。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

全球有超過3.6億人出現慢性眼睛紅腫、發癢或刺激等症狀，而且相關狀況會隨著壓力不斷惡化。最近，中英研究人員合作進行的研究顯示，人們未來可能不再需要使用傳統眼藥水來舒緩眼睛不適，因為研究團隊找到了一種不尋常但有效的緩解方式，就是讓人們大笑。

據《紐約郵報》報導，這項發表在《英國醫學期刊》的研究指出，「笑聲療法」有潛力成為家庭裡新一代安全、環保、低成本的乾眼症治療方法。此前有證據表明，大笑不僅能緩解憂鬱、焦慮和慢性疼痛，還可帶來增強免疫力、減少壓力荷爾蒙等好處。研究人員因此受到啟發，認為或許大笑也可以幫助人們緩解眼睛不適。

於是，研究團隊隨機將283名乾眼症患者分為2組，一組每天4次進行5分鐘的「笑聲療法」，另一組則以相同頻率使用0.1%透明質酸鈉眼藥水。這2種治療方法都在8周後停止，而研究人員持續追蹤後，在第10周和第12周發現，「笑聲療法」與眼藥水在緩解乾眼症方面同樣有效，且練習大笑對心理健康的影響更為顯著。

研究人員認為，笑聲透過降低壓力激素和激活免疫系統，間接地幫助人們改善了乾眼症。儘管這項研究充滿潛力，但眼科專家表示，由於參與者知道自己的治療方式，因此這可能會導致偏差，且笑聲療法較耗時，未來研究人員仍有需要展開進一步研究來證實該療法的長期效果及最佳使用頻率。