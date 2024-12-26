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廣東一中學要求學生簽切結書　「自殘自殺均與學校無關」

▲▼梅州市五華縣水寨中學。（圖／翻攝自百度地圖）

▲廣東梅州市五華縣水寨中學。（圖／翻攝自百度地圖）

文／中央社

中國官僚主義、形式主義再添笑談。廣東一所中學23日要求所有學生簽署承諾書，承諾如果自殘、自殺均與學校無關，本人及家長不會向學校要求損失與賠償。消息傳出後，當地教育局下令該校收回作廢。

據陸媒瀟湘晨報，廣東梅州市有網友今天在社群平台反映，梅州市五華縣水寨中學要求所有學生簽承諾書，承諾書中提到：「如果我出現自殘、自殺的行為均與學校無關，我本人及家長或監護人不會以任何理由向學校及學校工作人員主張任何損失和賠償，也不會干擾學校正常教學秩序。」

這張承諾書在網路熱傳引發群嘲後，記者多次聯繫水寨中學的公開聯繫方式，電話未被接聽。

五華縣教育局今天通報，網路平台反映水寨中學要求學生簽訂「承諾書」的情況，引起廣大網友關注。該局獲悉情況後，第一時間展開核查。

經查，12月23日下午，該校組織展開「珍惜生命」主題班會，並現場簽訂含有「不當內容」的承諾書。對此，五華縣教育局責令該校立即收回已簽訂的承諾書予以作廢處理，對學校負責人進行約談並全縣通報批評，要求學校透過多種形式向學生和家長解釋說明。

五華縣教育局並稱，接下來將舉一反三、加強管理，督促各學校改進工作方式方法，切實關愛學生身心健康。

在微博相關新聞討論區，許多大陸網友指這張承諾書宛如「免責條款」，但根本沒有法律效力，因為學生是未成年人，沒有民事行為能力；嘲笑該校領導人連法律都不懂，只想著甩鍋推責。還有不少網友稱，自己與孩子曾被校方要求簽過類似承諾書。

中國大陸今年以來發生多起學生在校輕生案例，引發家長向校方究責索賠。在今日頭條相關新聞討論區，有不少大陸網友表示，學校推出承諾書是迫於無奈，現在老師已淪為高風險行業。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1131225

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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