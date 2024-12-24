17歲女兒輕生亡…麥當勞提水果禮盒登門祭拜！母悲吐：花葬沒有牌位

▲17歲少女輕生亡，母親控訴女兒到麥當勞打工慘遭主管性侵。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市一名母親在Threads上指控，17歲女兒到離家約500公尺距離的麥當勞打工，不料，卻遭李姓主管權勢性侵，女兒隱忍許久後，最終輕生身亡。母親24日下午接受媒體訪問提到，事發過後麥當勞曾拿水果禮盒登門拜訪，說要祭拜女兒，但因家中經濟狀況不佳，女兒將花葬，並沒有設置牌位。

該名母親在Threads發文稱，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺，因為長達一年被麥X勞的前主管以排班權利對她性侵」，她稱，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症因此不敢告知家人發生此事，因不斷隱忍最終罹患憂鬱症。

該名母親表示，女兒最後鼓起勇氣離職、報警、向麥當勞申訴，麥當勞雖火速開除該名主管，但對於家屬並沒有任何交代及慰問，「我女兒等檢方等麥x勞給一個公道一個交代等到最後成為一具冰冷的遺體、讓我這媽媽白髮人送黑髮人如何接受…司法能還我們一個公道嗎？可以把我女兒活生生的還給我嗎？」

對此，麥當勞回應，公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於5月解雇被申訴之當事人。

該名母親24日下午現身鏡頭前接受媒體訪問，她透露，自己罹患憂鬱症、腳受傷沒有工作，丈夫在工地工作每月約4萬元的收入，女兒會去麥當勞打工，就是想幫助家裡的經濟狀況。而女兒輕生後，麥當勞曾派員提著水果禮盒登門拜訪，稱要祭拜女兒，但「我們經濟狀況不好，後事簡單處理，花葬沒有牌位。」

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