男友前一天疑外出買炭…女友陳屍床上！姊現身相驗：懷疑男生有問題

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三重區一處出租套房發生一起輕生案件！一對情侶24日被發現倒臥出租套房內，呂姓女友明顯死亡，吳姓男友則是昏迷，目前仍在醫院搶救中，尚未清醒。呂女遺體25日相驗，呂女姊姊受訪時稱，懷疑妹妹男友「有問題」，慫恿妹妹一起輕生。

▲新北三重輕生案，情侶一死一昏迷中，女友姊現身相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）

回顧整起案發經過，36歲呂姓女子因失聯3天，姊姊驚覺有異報警，警消、房東到出租套房破門後發現，呂女與吳男倒臥房間內，呂女已明顯死亡、吳男則在床邊意識模糊，警方隨即封鎖現場，並將人送醫搶救。

據了解，吳、呂2人在新北市蘆洲區擺攤賣麵，日前呂女因車禍腳骨折在家休養，經濟狀況不好，而套房內並未留有遺書，無打鬥痕跡、違禁品、安眠藥等物，而吳男23日疑似外出買木炭，隔日發生憾事。

檢方25日針對呂女遺體進行相驗，呂女姊姊一臉凝重現身，面對媒體詢問，她表示，懷疑吳男有問題，妹妹雖然在外有欠債，但數額並不高，不太可能因此走上絕路，「我懷疑男生有問題，懷疑男生自己沒有生存意志了，沒有想活下去，所以才慫恿我妹妹(輕生)。」

目前吳男在醫院接受高壓氧治療，人尚未清醒，至於詳細案發原因及經過，仍待人清醒過後才能釐清，而呂女初步相驗結果是一氧化碳中毒死亡，確切死因仍待檢方擇日解剖釐清。

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