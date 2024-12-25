打工遭狼主管性侵　麥當勞少女「頭髮剪成男生頭」：怕再被性侵

▲北市麥當勞1名離職女員工疑遭主管性侵後輕生。（示意圖／123RF）



記者施怡妏／綜合報導

台北市有一名母親上網訴苦，17歲女兒在當地一間麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦選擇輕生。台灣麥當勞證實此事，已於5月解雇性侵主管，檢警也已經展開調查。母親透露，女兒離職後罹患憂鬱症，還把頭髮剪成「男生頭」，為了不要在新工作又遭受到性侵。

整起事件由少女母親在社群網站上發文後曝光，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」，女兒最終選擇離職並報警，隨後也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管。

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少女母親向《ETtoday新聞雲》指出，2022年8月女兒到離家近的麥當勞應徵工讀生，起初主管會用手戳她的腰，後來開始變本加厲，襲胸摸臀到後面指侵，女兒拒絕很多次，但是力氣沒有對方大，因為家裡經濟不好，需要這份工作，只好忍耐。

母親坦言，離職後女兒罹患憂鬱症跟人格分裂症，還把頭髮越剪越短，「最後變成男生頭，想說這樣在新的工作就不會被性侵」，但女兒沒想到主管一直打電話給她，一直問女兒是發生什麼事情，導致他為什麼要去做筆錄，因此影響到新工作，做三個月就被開除。

針對該案件，麥當勞24日回應表示，公司在5月6日完成調查報告，召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分，並在8月7日、9月10日提供性侵案相關調查資料給士林地檢署。

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