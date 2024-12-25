應曉薇羈押期剩3天！憂「壓線結案」出意外　京華城案最快明天起訴

▲台北地檢署調查柯文哲涉貪弊案最快26日偵查終結。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，因同案被告應曉薇押期即將屆滿，本周是期滿前最後的上班日，台北地檢署連日整理卷證，整理最後的文書製作、校對，全案最快將在明天(26日)公告偵查終結，若檢察官決定起訴，柯文哲、應曉薇、沈慶京等5名在押被告，將和全案卷證資料同時送至台北地方法院，由合議庭決定是否繼續羈押。

檢調廉合力從5月開始分頭調查京華城容積率暴增，以及柯文哲競選總統政治獻金申報不實案，共有3波大型搜索約談，期間陸續傳喚審議容積獎勵的都委會委員、市府承辦官員邵琇珮、捐贈獻金的金主，以及威京集團、木可公關、眾望基金會職員等近百人次。

其中除柯文哲、威京主席沈慶京、市議員應曉薇、前副市長彭振聲、柯文哲帳房李文宗5人至今遭到羈押禁見，另有包括前兵役局長朱亞虎等7人被諭令交保候傳，其餘10多名被告獲得請回，僅有柯文哲秘書「橘子」許芷瑜遲未到案而被發布通緝。

承辦柯案的北檢黑金專組近期一邊傳訊相關證人，補強事證，一邊撰寫結案報告，據了解，目前全案已進入最後的文字校稿作業，由於應曉薇羈押期限經延長後，只能押到12月28日，剛好遇到周末假日，屆時須無條件釋放，檢察官若計畫起訴並請求法院繼續羈押被告，必須在剩下的26日、27日兩個上班天結案，為免在最後一天「壓線」出現預期外 的狀況，最快將在26日公告偵查終結。