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成大、市府攜手產官學　深化移工友善環境助力永續發展

▲成功大學社會科學院攜手台南市勞工局，18日辦理「國際移工智慧與韌性行動計畫─以永續涵融『心』台南為中心」論壇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成功大學社會科學院攜手台南市勞工局，18日辦理「國際移工智慧與韌性行動計畫─以永續涵融『心』台南為中心」論壇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲致力於實現「希望家園」的理念，期望在府城的移工能「安居台南」，成功大學社會科學院攜手台南市勞工局，18日辦理「國際移工智慧與韌性行動計畫─以永續涵融『心』台南為中心」論壇。

論壇邀請來自經濟部官田產業園區服務中心、光洋應用材料科技股份有限公司和東陽實業廠股份有限公司、社團法人台灣萬人社福協會一同參與，共同探討如何提升國際移工的工作與生活環境，期許達成移工勞動權益平等、與社會緊密連結、提升職涯發展。

▲成功大學社會科學院攜手台南市勞工局，18日辦理「國際移工智慧與韌性行動計畫─以永續涵融『心』台南為中心」論壇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，移工因語言及文化隔閡，在工作及日常生活上的適應遠比國人艱難，對於移工勞動條件及身心狀況的關注更是刻不容緩。市府對於移工的工作及身心健康十分重視，近幾年辦理了多項關懷活動，更有全國首創的「產業勞雇安心」、「移工職安體感」及「移工心理健康諮詢服務」，透過專業支援，提升移工在台的工作安全與生活品質。本次論壇進一步探討政策與實務的結合，並建立多方合作平臺，為移工打造友善且永續的發展環境。

成功大學秉持大學社會責任，運用校內境外生的語言與文化優勢，提供移工技術翻譯與心理健康支援服務，結合專業力量協助移工融入臺灣社會。勞工局則作為橋樑，向有需求的事業單位與家庭提供服務資訊，結合各方的專業與需求，致力於提升移工的職能與生活品質。

▲成功大學社會科學院攜手台南市勞工局，18日辦理「國際移工智慧與韌性行動計畫─以永續涵融『心』台南為中心」論壇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次論壇由成功大學社會科學院主辦，並於18日與台南府勞工局、經濟部官田產業園區服務中心、光洋應用材料科技公司、東陽實業廠、台灣萬人社福協會進行產官學合作儀式，期望透過深化合作，提升移工在臺南的安居樂業環境。

此外，勞工局日前舉辦家庭類勞雇一家親活動，特別邀請成功大學外籍學生參與，為移工提供照護技巧指導，並與其互動交流，場面溫馨融洽。勞工局期盼，藉由此次論壇及合作儀式作為起點，逐步擴大移工全方位服務規模，為實現「留才久用」政策奠定基礎。

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