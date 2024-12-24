財劃法通過「環境部估少20億」　彭啓明：淨零碳排影響最多

▲環境部長彭啓明（左三）表示，《財劃法》通過後，預估明年預算減少20億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院上周通過《財劃法》修正案，未來中央可支配預算減少。環境部長彭啓明今（24日）表示，對環境部營運造成重大影響，約有近3成、約20億元費用將挪到地方，對明年計畫推動將有顯著影響，尤其是淨零碳排，其他包括車輛電動化、聲音照相、水質改善、露天垃圾場、石棉瓦處理等，未來地方要自己籌編預算，擔憂未來弱勢縣市恐無法處理垃圾問題。

《財劃法》修正案上周五三讀通過，中央將大幅釋出約3753億元給地方，但同樣也會影響中央原本的施政規劃，環境部長彭啓明今天出席旅宿業者不再提供一次性備品記者會。會後接受媒體聯訪時坦言，根據新的方案，環境部約有近3成、約20億元經費將挪到地方縣市政府。

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彭啓明指出，隨著經費減少，對環境部明年計畫推動會有顯著影響，影響最多是淨零碳排。像是在推動車輛電動化，過去環境部會補助，未來要由讓地方負擔經費，這對比較弱勢的縣市會造成落差，另在聲音照相的自動偵測、水質改善、石棉瓦處理等部分，未來地方也要自己籌編預算。

彭啓明舉例說，在露天垃圾場部分，環境部過去兩年努力推動改善，但未來隨著經費減少，環境部可支援空間減少，未來恐怕要由縣市政府來做，而縣市首長對垃圾問題重視程度不一樣，加上垃圾處理若涉及跨縣市或跨領域，勢必會造成衝擊，但環境部仍會密切注意後續可能狀況，積極與地方協調。