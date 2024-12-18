環境部明年發布「新空品政策白皮書」　設許願池邀全民提建議

▲環境部預計明年第1季提出「新空品政策白皮書」，將透過許願池等四部曲來聚焦共識。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部預計明年第1季提出「新空品政策白皮書」。為落實解決公民議題的精神，環境部今（18日）宣布將設置好空氣許願池，邀集國內外專家學者成立「台灣空氣品質管理策略平台」，讓民眾將心中對空品改善建議或期待許下願望，後續將透過許願池、專家諮詢會議、公民咖啡館及科技論壇等四部曲來聚焦共識。

台灣邁入淨零、永續社會的過程，必須同時關注減碳、減污、民眾健康等關鍵課題。為響應2050淨零排放目標，環境部長彭啓明邀請國內外學者專家，在今天宣布將啟動撰擬「新空品政策白皮書」，並透過四部曲來凝聚共識。

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彭啓明指出，空品影響國人健康，也是國人關心議題，連自己曾經的同仁，都誤以為台灣空品越來越差。而環境部今年9月底已經公告新版「空氣品質標準」，加嚴各項空氣污染物濃度，包括2030年PM2.5年平均值由15微克加嚴至12微克，但要突破需要更好工具與策略，目前仍缺乏工具，所以希望透過「新空品政策白皮書」，找出更好的推動策略。

環境部大氣司長張順欽進一步說明，新空氣品質政策白皮書，將作為第3期（117年至120年）空氣污染防制方案執行重點，所以環境部透過「許願池、專家諮詢會議、公民咖啡館及科技論壇」等四部曲來聚焦共識，例如啟動好空氣許願池，藉此廣發英雄帖，徵求改善空品的建議及解方，民眾可從今天起到114年1月8日期間，透過許願池網站提供看法。

此外，張順欽表示，環境部成立「台灣空氣品質管理策略平台」，會邀集國內外專家學者參與討論，另召開公民咖啡館，針對民眾許願內容，聚焦各界期盼，最後在科技論壇上，綜整專家建言及公民建議，進行深度討論，希望明年第一季彙整出新空品政策白皮書。

美國田納西大學教授傅新義是這次環境部邀請的國內外專家之一。他說，美國也有空品管理策略，主要透過公聽會凝聚共識，台灣民眾對於空品的期待比較高，但在提出空品建議之際，也要注意環境與經濟兩者要並重，不然可能會影響到經濟。

另一方面，根據氣候變遷因應法規定，環境部必須在今年提出第3階段溫室氣體管制目標，彭啓明指出，2030、2032及2035年數字目前已有概算，預計年底前由行政院公布2030年目標，明年1月氣候委員會討論2035年的目標。

▲環境部「新空品政策白皮書」四部曲。（圖／環境部提供）

