理想汽車不造了？　CEO想「轉戰AI」還直言：要當森林裡最大的樹

▲理想汽車CEO李想。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸汽車品牌理想汽車的CEO李想近日受訪表示，「不想造車了，要做人工智能企業。」李想還直言，人類社會將發生根本性的改變，他有一個更大的夢想，「要選擇一片森林，並成為裡面最高大的樹木。」

據《新浪財經》報導，理想汽車官方微博25日發佈了，一段關於2024理想AI Talk的預覽短片，並配文寫下，「李想為什麼不想造車了？要做人工智能企業？」

李想表示，無論面臨多大困難，他不再滿足於，只做一棵樹，「不想造汽車了，想轉向人工智能的夢想。」

▲▼李想認為，AI是未來趨勢。（圖／翻攝自微博／理想汽車）

報導指出，李想轉向人工智能的想法早有跡象，他在今年2月，蘋果宣佈放棄造車，轉而專注於人工智能時，公開表達了支持，並認為這是明智之舉，時機恰到好處。

李想認為，如果蘋果成功開發面向消費者的AI產品，有可能成為一家市值10萬億美元的企業；反之，則可能只保持在1萬億美元左右，「人工智能將成為所有設備、服務、應用和交易的核心入口，對蘋果而言，這是一場不能輸的戰役。」

李想指出，「即使蘋果在汽車製造上，取得巨大成功，也只能增加2萬億美元的市值，但這一切的前提是，強大的人工智能技術，汽車的電動化只是上半場，真正的決賽是在人工智能領域。」

李想還說道，「手機衍生的人工智能，主要存在於數字世界，即比特的世界，而汽車的人工智能，則扎根於物理世界，即原子的世界，這意味著，人工智能跨越了，虛擬與現實兩個層面，要實現人工智能的成功，需要具備三個關鍵要素，『人才、數據、算力』。」