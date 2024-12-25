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外媒預測蘋果2025首發產品是這款　iPhone SE 4 、iPad 11接棒跑

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒爆料，明年蘋果在春季將以4款產品做為首發，其中新款的MacBook Air將成為第一款上陣的產品，而根據近期蘋果的慣例，可能將以新聞稿的形式無預警在官網上公佈，並不會額外舉辦線上相關發表會。

▼外媒爆M4晶片的MacBook Air可望在2025成為蘋果第一個產品。

▲▼ Mac Pro ,Macbook 。（圖／蘋果提供）

蘋果M4系列MacBook Pro在日前開放預訂，預計可能會落在近期可以取貨，而不少果粉也開始期待明年會上市的相關產品。對此，彭博社記者馬克．古爾曼（Mark Gurman）就在個人推特（X）上透露，在明年春季將會上是iPad 11、iPhone SE 4 、新款 iPad Air 及MacBook Air 四款產品，其中以MacBook Air會打頭陣，可能落在1至3月間上市。

對此，近期蘋果都以無預警上架、發布新聞稿的方式上架產品，而馬克．古爾曼也推論，其他產品將接棒在MacBook Air後陸續上市，而新款MacBook Air根據傳聞，應該不會有太多外型上的變化，預計僅有搭載M4晶片及小幅度的升級，並不會有太重大的突破。

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