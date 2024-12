外媒預測蘋果2025首發產品是這款　iPhone SE 4 、iPad 11接棒跑

記者蘇晟彥/綜合報導

根據外媒爆料,明年蘋果在春季將以4款產品做為首發,其中新款的MacBook Air將成為第一款上陣的產品,而根據近期蘋果的慣例,可能將以新聞稿的形式無預警在官網上公佈,並不會額外舉辦線上相關發表會。

▼外媒爆M4晶片的MacBook Air可望在2025成為蘋果第一個產品。



蘋果M4系列MacBook Pro在日前開放預訂,預計可能會落在近期可以取貨,而不少果粉也開始期待明年會上市的相關產品。對此,彭博社記者馬克.古爾曼(Mark Gurman)就在個人推特(X)上透露,在明年春季將會上是iPad 11、iPhone SE 4 、新款 iPad Air 及MacBook Air 四款產品,其中以MacBook Air會打頭陣,可能落在1至3月間上市。

對此,近期蘋果都以無預警上架、發布新聞稿的方式上架產品,而馬克.古爾曼也推論,其他產品將接棒在MacBook Air後陸續上市,而新款MacBook Air根據傳聞,應該不會有太多外型上的變化,預計僅有搭載M4晶片及小幅度的升級,並不會有太重大的突破。

As I wrote in October, new entry level iPads (J481 and J482) are coming in the spring. iPhone SE, new iPad Air are on the same general timeline. The M4 MacBook Air will be earlier. https://t.co/0tUlePyFRZ