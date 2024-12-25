小米汽車聯手「蔚來小鵬理想」三車企　上萬充電樁支持服務

▲小米汽車參加北京車展。（圖／ETToday資料圖）

記者魏有德／綜合報導

小米汽車上市後，後續配套政策得隨之跟上，才能滿足越來越多的用戶並持續擴大市佔率。對此，小米汽車今（25）日宣佈，將攜手蔚來、小鵬、理想，正式開始充電補能網絡合作。此前，小米汽車也更新OTA至版本1.4.5，新增13項功能及26項體驗優化，在電動車領域保持競爭力。

▲小米汽車聯手「蔚小理」，開始充電補能網絡合作。（圖／翻攝微博，下同）

《第一財經》報導，12月25日，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍在微博發文稱，小米汽車攜手蔚來、小鵬汽車、理想汽車開始充電網絡合作。14000+蔚來充電樁、9000+小鵬充電樁、6000+理想充電樁，入駐小米充電地圖，支持在充電地圖中實時查看動態數據。

據了解，小米推出首款SU7電動車後，銷量持續上升，也使得產能成為小米汽車現階段最大的壓力來源之一，根據「小米汽車APP」顯示，小米SU7的交付週期長達21至24周。

小米汽車由北京亦莊的超級工廠負責生產，二期工廠仍正在建設中，建成後規劃年產能將達到30萬輛，但二期工廠要到2025年7月才投產，對大量等著交付的訂單而言，仍需一段「陣痛期」。

此外，小米YU7正在進行大規模路測，預計將於2025年6至7月間正式上市，相較於一般新車在上市前1至2個月才會登陸大陸工信部公告，小米YU7顯然將時程提早許多。

對此，小米透露，提早公告是為了儘速去除重偽裝，進行更加嚴密的道路測試驗證，以確保小米YU7在正式上市前經歷更全面、更細緻的長時間大規模測試。