賴清德曾邀韓國瑜共餐　潘孟安證實：請韓任總統特使出席川普就職

▲總統府秘書長潘孟安（右）、國安會秘書長吳釗燮（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月20日就職，而總統賴清德已邀請立法院長韓國瑜率團出席。對此，總統府秘書長潘孟安25日在立法院答詢時透露，本來在雙十國慶慶典後，總統有邀請韓國瑜共餐，但沒有成行，後來他也再銜總統之命拜會韓，邀請韓擔任總統特使團長；至於外傳所謂藍白通過三法，恐導致人選生變一事，他則強烈否認，強調沒有這件事。

《ETtoday新聞雲》日前以題為「獨／賴清德、韓國瑜咬耳朵內容曝 確定請韓國瑜代表參加川普就職」獨家報導，曝光賴清德邀請韓國瑜擔任特使團長，赴美出席川普的就職典禮。

不過，近日有媒體聲稱，有一位匿名國安人士表示，因為立法院藍白聯手下通過三法，可能導致韓國瑜擔任特使一事生變。對此，潘孟安25日在立法院答詢時強調，「沒有這樣的人士」。

潘孟安則透露，他曾經在雙十國慶之後，銜總統之命邀請韓國瑜共餐，但韓國瑜當時並未答應；隨後，他又再次銜總統之命，前往拜會韓國瑜，雖然國會議長代表台灣去美國出席就職典禮不是慣例，但總統邀請函院長代表擔任總統特使團團長，時間點大概是落在三四週前。

潘孟安說，在立法院最後審議階段，只要確定韓國瑜答應，就請外交部進行規劃，各政黨跟立院黨團有多少代表要出席，都要訂飯店、機票，還有接駁等規劃。