批賴清德拒公布財劃法是架空憲法　洪秀柱：被歷史釘在恥辱柱上

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院20日三讀通過《財劃法》修正案，行政院日前提及，財劃法修法若公布施行，最嚴重的衝擊是明年總預算恐需重編。前國民黨主席洪秀柱今（25日）對此表示，明明應由總統公布、行政院副署施行，民進黨卻擺出一副無法無天的姿態，拒不公布，形同架空憲法，相當荒唐。

洪秀柱指出，今天是行憲紀念日第77週年，理應以敬重之心，回顧先賢在民國35年12月25日三讀通過《中華民國憲法》的偉大歷程。這部憲法承載了國父孫中山先生「權能區分」的憲政理想，開創了亞洲自由民主的先河，成為全國人民的信仰與保障。然而，令人痛心的是，這份寄託全國人民期盼的憲法，正在民進黨的摧殘下面目全非。

洪秀柱續指，民進黨執政多年，對憲法的踐踏與破壞可謂登峰造極。近日《財政收支劃分法》修正案明明應由總統公布、行政院副署施行，民進黨卻擺出一副無法無天的姿態，拒不公布，形同架空憲法。更甚者，憲法法庭竟在無具體案件下，逾越司法職權，宣布國會改革違憲，這種先斬後奏的荒唐操作，簡直讓人目瞪口呆。

另外，洪秀柱說，廢死的釋憲案更是民進黨肆無忌憚的明證。無視民意，以「自創立法」的方式強行廢死，這不是在踐行法治，而是在踐踏法治，更可恥的是，民進黨甚至無視憲法，隨意更改國名、領土定義，將憲法玩弄於股掌之間，荒唐至極。南投史雪燕議員遭解職事件，就是這種違憲鬧劇的血淋淋例子。

「民進黨對憲法的態度，就是對人民的態度。」洪秀柱認為，民進黨用一次次違憲行為告訴國人，他們眼中只有權力，沒有憲法，沒有人民，更沒有民主。今天國人站在行憲77年的路口，呼籲全體國民覺醒，「憲政是民主的基石，人治則是專制的墳墓！」民進黨若繼續踐憲亂政，必將被歷史釘在恥辱柱上，必須捍衛憲法，捍衛自由，拒絕極權體制的黑暗未來。