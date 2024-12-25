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財劃法三讀　林月琴轟桃園6藍委：這不是政績而是劣跡

▲▼民進黨不分區立委林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨不分區立委林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

財劃法三讀，根據條文，未來中央須多釋出3753億給各縣市，除了衝擊中央財政彈性跟韌性，更因分配指標偏重藍營執政縣市，且財權、事權未一併考量，遭到質疑。民進黨立委林月琴說，藍營的桃園立委大肆宣傳，但其實這不是政績，而是劣跡。

林月琴指出，財劃法修法沒有解決到區域間不公平的問題，根據媒體試算修法後的版本，桃園在新的分配額度增加259億，看似增加，但對比台北，修法後竟然增加416億，為什麼新修法高度發展台北仍然拿到最多甚至比桃園多了將近200億？且修法後版本桃園總金額仍然是六都第五名，非六都比較，對比人口只有桃園1/5新竹市，這一次修法後分配金額竟然達到210億，也只比桃園少了49億。

林月琴也表示，桃園目前是交通及產業轉型期，幾項重要建設都必須仰賴中央資源挹注，或是特別預算補助。包含鐵路地下化、桃園航空城捷運線、捷運棕線、捷運綠線以及汙水下水道建設等等，目前中央被挖走3000多億後，諸多建設勢必會重新考量付款期程、工期延長等因素，一拖累就是1到7年不等。大型建設根本不可能由市府完全負擔，惡修財劃法的國民黨6席立委出賣了桃園，包含計算公式不透明、新增金額桃園更不公、城鄉差距更擴大，國民黨桃園6席立委通通避重就輕，而實際狀況就是桃園被丟包、被邊緣。

林月琴更批評，根據桃園市審計部報告，2021至2023年度桃園市非法定社福項數從10項增至17項，支出從54億元飆高至87億元，桃園雖為六都人口成長最迅速城市，但隨著人口增加福利支出勢必水漲船高，張善政市府上任初期仰賴統籌分配款支應選舉支票。但選後已兩年，許多社福只能不停加碼甚至沒有排富，導致明年桃市府歲出社會福利高於經濟建設，是升格後首次超過，桃園正在建設發展關鍵期，市府卻毫無財政紀律加重拚命社福支出。

林月琴質疑，市府財政壓力日益擴大，國民黨惡修財劃法搬了中央錢救火，但長期而言壓縮到交通、工程等建設預算，這些預算可能也是年輕人急需的，包含更方便通勤交通、更友善托育環境、更多元娛樂場所。國民黨桃園6席立委，其中有擔任過桃園市議員就有4位，過去擔任議員口口聲聲喊著「遵守財政紀律」，但換了位置換了腦袋，現在反而幫著市府到處挖錢補破洞。

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