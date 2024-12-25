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平安夜聖誕老公公來敲門　獻烘焙捐贈1000顆圓可頌攜手蔡宗豪送暖

▲知名烘焙品牌「獻烘培」特別台南市議員蔡宗豪，及中西區在地郡王里陳建宇里長、西和里廖昇英里長，發起寒冬送暖行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲知名烘焙品牌「獻烘培」特別台南市議員蔡宗豪，及中西區在地郡王里陳建宇里長、西和里廖昇英里長，發起寒冬送暖行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕佳節將至，為讓台南的弱勢家庭及獨居老人感受到節日的溫暖與關懷，剛進駐台南的知名烘焙品牌「獻烘培」特別聯合國民黨台南市議員蔡宗豪，及中西區在地郡王里陳建宇里長、西和里廖昇英里長，發起寒冬送暖行動！

此次活動中，獻烘培慷慨捐贈1000個餐盒，由蔡宗豪與里長們一同發送，將這些美味送至社區內的弱勢家庭、獨居長輩以及其他需要幫助的邊緣戶。

▲知名烘焙品牌「獻烘培」特別台南市議員蔡宗豪，及中西區在地郡王里陳建宇里長、西和里廖昇英里長，發起寒冬送暖行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪表示，聖誕節是一個傳遞愛與希望的季節，希望透過發送麵包小甜點的方式，讓每一位需要幫助的人都能感受到社會的溫暖。這不僅僅是一場物資的捐贈，更是一份對弱勢族群的關懷與支持。在志工們的協助下，走訪許多不同的家庭。

獻烘培的負責人也特別提到，這些餐盒內的麵包由高品質食材製成，要讓每位受助者帶來幸福感與溫暖。期待透過美食的力量，為需要幫助的家庭增添些許的喜悅。感謝蔡宗豪議員與里長們的協助，將餐盒送到黃色絲帶關懷協會、愛希望全人關懷協會及西和里弱勢小朋友等社會需關懷角落，讓這個聖誕佳節充滿溫馨。

▲知名烘焙品牌「獻烘培」特別台南市議員蔡宗豪，及中西區在地郡王里陳建宇里長、西和里廖昇英里長，發起寒冬送暖行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪也呼籲社會各界能夠加入這樣的公益行列，將愛心與溫暖傳遞到更遠的地方。蔡宗豪承諾未來會持續關注弱勢族群的訴求，並以行動為社會帶來更多正能量。這場充滿愛與希望的行動不僅讓寒冬變得溫暖，更讓聖誕節的意義更加深遠。透過這次的公益行動，蔡宗豪與獻烘培成功地將愛的力量化作實際的力量，為弱勢家庭送上一份最真摯的祝福。

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