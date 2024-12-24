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社會 社會焦點 保障人權

矯正署長周輝煌慰勉監所人員　下達唯一命令：平安退勤返家

▲▼矯正署長周輝煌，平安夜前夕，陪伴同仁執勤並慰問。（圖／矯正署提供）

▲矯正署長周輝煌（右2），平安夜前夕陪伴同仁執勤並慰問。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

歲末年終，在西洋傳統的「平安夜」前夕，矯正署署長周輝煌特地到台北、桃園等地的少年觀護所，慰問執勤的人員。除了勉勵人員執勤的辛勞以外，更下達唯一指令「平安退勤返家」；此外，他也贈送平安禮包，要讓每一個人員，都能將平安帶回家。

周輝煌體恤矯正同仁辛勞，23日晚間趕往敦品中學、桃園少年觀護所及臺北少年觀護所，進入戒護（警備）區內勤務指揮中心（俗稱：中央台）慰問值班人員。周輝煌一一關心同仁執勤狀況，並勉勵對收容少年付出更多耐心與愛心，配合法務部政策，打造柔性矯正教育環境，幫助少年澈底改變，成功回歸家庭與校園，完善社會安全網。

▲▼矯正署長周輝煌，平安夜前夕，陪伴同仁執勤並慰問。（圖／矯正署提供）

周輝煌對值勤人員下達唯一指令「平安退勤返家」。（圖／矯正署提供）

此外，暖心的周輝煌對值勤人員下達「平安退勤返家」唯一指令，要求同仁務必注意安全與健康，並特別準備給同仁一人一份的平安禮包，由三所機關中央台勤務指揮官代表受贈，並共同合影留念，增添寒夜裡溫馨的氛圍。

最後周輝煌強調，矯正工作具高度壓力及危險性，同仁必須犧牲陪伴家人時間，全年無休輪值勤務；法務部與矯正署均會持續做同仁後盾，加速爭取深夜危勞性勤務津貼、建置科技監控設備及強化防護裝備，提升職場安全並完善權益保障，也籲請社會各界能予矯正人員更多肯定與鼓勵。

▼周輝煌送給每一位同仁平安禮包。（圖／矯正署提供）

▲▼矯正署長周輝煌，平安夜前夕，陪伴同仁執勤並慰問。（圖／矯正署提供）

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