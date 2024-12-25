路口紅燈「用牽的過馬路」　騎士收罰單喊冤被打臉

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿亮（化名）去年12月間騎乘機車外出，行經台北市和平西路2段附近時，因牽車通過路口，被警員開了一張闖紅燈的罰單。雖然阿亮堅稱沒有闖紅燈，但台北高等行政法院法官不採信，日前裁定駁回他的告訴，罰單還是要繳錢。

▲騎士若在紅燈時「用牽車」的方式過馬路，仍算闖紅燈。（示意圖／記者黃翊婷攝，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿亮去年12月騎車行經台北市和平西路2段某路口，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，被警員當場目睹並攔停開單，他自認沒有違規拒絕簽收，事後仍遭到裁處2700元罰鍰、記違規點數3點。阿亮不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是因為機車有問題，才會熄火用牽引的方式通過路口。

台北市交通事件裁決所表示，警員攔下阿亮之後，曾詢問機車是否有故障等問題，阿亮回答沒有，警員這才接續說明不能用牽引的方式通過路口，但阿亮堅稱沒有闖紅燈並拒絕簽收違規通知單，隨後便自己騎車離開，可見他的機車當時根本沒有故障。

依據交通部2020年11月2日交路字第l095008804號函附件研商「闖紅燈行為之認定原則」會議紀錄，有關闖紅燈行為的認定原則，當路口號誌燈為紅燈時，駕駛以「牽引騎乘方式」通過路口，仍視為闖紅燈。

台北高等行政法院法官當庭檢視採證光碟影像，發現警員攔停阿亮之後，確實有詢問機車是否故障，阿亮回答「沒有」，警員又詢問為何要牽車過馬路，阿亮回答「因為這裡的路口不順」、「行人是綠燈」，警員隨即說明這樣的行為仍屬於闖紅燈，阿亮依舊堅稱自己沒有違規。

法官表示，從種種證據看來，阿亮的機車當時並沒有故障，他提告後卻聲稱是因為機車故障，才需要用牽引的方式過馬路，顯然不足以採信，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。