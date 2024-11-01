騎士「不知自己無照」騎了18年　被抓挨罰1.2萬元結局逆轉

記者黃翊婷／台北報導

機車騎士阿強（化名）因交通違規被開罰，遲遲未繳納罰鍰，18年前遭註銷駕照；今年7月間他騎車外出，被警方抓包無照駕駛，因而挨罰1.2萬元罰鍰。不過，台北高等行政法院法官審理之後，認為先前的處分有重大瑕疵，應屬無效，最終裁定撤銷，阿強免罰。

▲阿強不知道自己的駕照被註銷。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強今年7月間騎車行經台北市區時，被警方以有「駕駛執照業經註銷仍駕駛機車」之違規行為，依法開罰1.2萬元罰鍰。阿強不服並提出行政訴訟，他表示，不知道自己的駕駛執照被註銷，才會被警察攔下來開單無照駕駛，他沒有收到過任何相關文件通知。

台北市交通事件裁決所強調，阿強24年前因交通違規挨罰，卻遲遲沒有繳納罰鍰，將裁決書寄到阿強的戶籍住址也無人領取，最後被郵政機關退回，於是在18年前依據當時的道交條例第65條規定易處註銷阿強的機車駕照。

不過，台北高等行政法院法官認為，主管機關依1997年1月22日修正的道交條例第65條第1項第2款、第3款作成的易處處分，屬於負擔處分，但查無其他法律規定允許主管機關可以作成附條件的易處處分，這部分顯然具有重大瑕疵，依照行政程序法第111條第7款規定，應認定處分無效，不發生駕駛執照遭吊銷的效力。

法官接著表示，既然阿強的駕照沒有被註銷，自然也不存在「駕駛執照業經註銷仍駕駛機車」的違規行為，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。