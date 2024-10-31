颱風天車停紅線避風雨　車主收罰單1原因獲撤銷

記者黃翊婷／綜合報導

車主阿強（化名）去年8月間因颱風來襲，於是將愛車停在政府公告開放可停車的紅線區域，沒想到事後卻收到一張900元罰鍰的罰單。台北高等行政法院法官日前審理此案，認為阿強停車的位置並未違反規定，也沒有妨害到人車通行，最終裁定撤銷原處分。

▲颱風來襲期間，各縣市政府會公告開放部分路段供民眾停放車輛。（示意圖／記者黃克翔攝，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿強去年8月間遭民眾檢舉，指稱他將車子停在路口，有「在交岔路口10公尺內停車」的違規行為，因而受到裁處900元罰鍰、記違規點數1點。

阿強提出行政訴訟並表示，當時是颱風天，政府公告可以停紅線，只要不影響交通或停在消防栓旁邊即可。新北市政府交通事件裁決處則認為，雖然政府公告開放紅線停車，但不包含路口，依法裁處並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官認為，阿強車子停放的地點距離路口尚有2、3公尺，車子緊靠路邊凹處停放，右側車輪甚至已經壓到路邊店面的階梯，當時該區域沒有其他人車通行，不符合公告中的「顯有妨礙他人、車通行」要件。

此外，法官表示，公告也沒有明確指示「交岔路口10公尺內禁止停車」，新北市政府交通事件裁決處不應把公告中的「路口」與「交岔路口10公尺內」劃上等號，反而不管公告所設的「顯有妨礙他人、車通行」要件。

最終，法官認定阿強將車子停在公告開放的地點，並無違反規定，原處分予以裁罰顯然於法有違，因此裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。