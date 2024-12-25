逆向「回頭看一眼」　騎士挨罰1萬元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿興（化名）去年7月間騎車行經新北市板橋區中山路2段附近，因逆向行駛被警員目擊，警員大喊「旁邊停靠」並以手勢示意，他雖然有回頭看了一眼，但並未配合停下，因而挨罰1萬元罰鍰，他不滿挨罰決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官檢視相關證據影片之後，沒有採信阿興的說詞，日前裁定駁回告訴。

▲阿興聲稱自己當時沒有注意到警員，並非故意不配合攔查。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年7月間騎車行經新北市板橋區中山路2段某巷口，被警方認定有「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」等違規行為，挨罰1萬元罰鍰，還要記違規點數5點。

阿興不滿裁處結果，於是提出行政訴訟並表示，當時他沒有看到穿著制服的警員攔檢，沒有聽見哨子聲或看見警方指揮棒，該路段也沒有設置停車臨檢站；此外，當時他雖然有回頭看了一下，但只是為了準備切換車道，並非故意對警員攔查視而不見。

新北市政府交通事件裁決處則表示，警員當時以明確話語及手勢指揮阿興靠邊停靠，對方卻回頭看了一眼就離去，由於事發路段車流量大，又剛好是綠燈，警員擔心強行攔停阿興會影響到其他用路人的安全，這才選擇事後舉發；至於有無設置停車臨檢站的部分，警員當時親眼看到阿興違規，本來就可以依法攔停，無須設置停車臨檢站。

台北高等行政法院法官檢視警員執勤影像、密錄器影像，發現阿興確實曾逆向行駛，警員在目睹違規行為之後，立刻大喊「旁邊停靠」並搭配手勢示意，阿興卻只是回頭看了一眼，機車亮起煞車燈，隨即又向前方駛去。

法官認為，當時前後並無其他車輛經過，警員穿著制服，以話語搭配手勢示意阿興靠邊停車，他卻聲稱完全沒有注意到，顯然有違常理；此外，阿興自述向後看是為了變換車道，卻沒有打方向燈，反而是煞車燈亮起，這部分的說詞也不足以採信，原處分認事用法並無違誤，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。