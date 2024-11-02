　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

迴轉到一半黃燈變紅燈　駕駛收2700元罰單傻眼

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿忠（化名）今年2月間開車行經台北市中山區，在路口迴轉到一半時，號誌燈由黃燈轉為紅燈，竟被警方攔查並開了一張2700元的闖紅燈罰單。台北高等行政法院日前審理此案，經檢視相關證據影片，確認號誌燈是在阿忠行駛過停止線時才變為紅燈，最終裁定撤銷原處分。

紅綠燈（示意圖／記者黃翊婷攝）

▲阿忠迴轉到一半路口號誌燈轉變，他卻被警方認為違規闖紅燈。（示意圖／記者黃翊婷攝，非事發路口。）

判決書中記載，阿忠今年2月間開車行經台北市中山區長安東路1段某路口，被警方以有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，開了一張2700元罰鍰的罰單，並記違規點數3點。

阿忠不服受到處分，因而提起行政訴訟，他強調，從行車記錄器影片中可見，當車輛迴轉到一半時，路口號誌燈是黃燈，並非紅燈，所以他根本沒有闖紅燈。新北市政府交通事件裁決處則認為，警員密錄器顯示阿忠有紅燈違規迴轉的行為，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官檢視採證影片，發現阿忠駕駛車輛向左迴轉的時候，對面的號誌燈仍是黃燈，接著才轉為紅燈，可見阿忠的車輛超越停止線時，路口號誌燈的確不是紅燈，因此難以認定他有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，原處分顯然有所違誤，最終裁定撤銷，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
兒摔水溝溺斃！父母轟「死亡陷阱」提國賠　真相曝光
乾糧撐3天！　受困4人冷靜自救脫險
劉德華大中午開唱！　喊「我們就假裝是前天晚上」
不忍了！黃國昌：希望柯主席能點頭提抗告
快訊／警官夫妻Cosplay「阿北上銬」　懲處出爐
周杰倫加開「不到1分鐘搶光」！　網一片崩潰
快訊／22歲女騎士遭撞飛死亡　畫面曝光
蕭敬騰、Summer宣布「捐出700萬婚禮禮金」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎樓機車起火「透天厝整幢燒起來」　苗栗婦嗆傷受困陽台

台中退休男「一日客運北中行」　挑1680健康錠行竊畫面曝光

兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

撤離溪邊高處避難「乾糧撐3天」　南投4獵人冷靜自救終脫險

夜店狂歡醉女搭小黃狂吐！瘋狂撲車險被輾　女友救她反被打

警官夫妻萬聖節Cosplay「柯文哲上銬」　影響警譽夫遭記申誡

快訊／運將違規左轉...猛撞機車畫面曝　女騎士噴飛10公尺不治

迴轉到一半黃燈變紅燈　駕駛收2700元罰單傻眼

康芮來襲忙防颱！粗心女飼主「狗拴門外整天」　全身發抖畫面曝

控警「追地下室酒測」執法過當　超扯真相曝：帶狗進警所還吃零食

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

騎樓機車起火「透天厝整幢燒起來」　苗栗婦嗆傷受困陽台

台中退休男「一日客運北中行」　挑1680健康錠行竊畫面曝光

兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

撤離溪邊高處避難「乾糧撐3天」　南投4獵人冷靜自救終脫險

夜店狂歡醉女搭小黃狂吐！瘋狂撲車險被輾　女友救她反被打

警官夫妻萬聖節Cosplay「柯文哲上銬」　影響警譽夫遭記申誡

快訊／運將違規左轉...猛撞機車畫面曝　女騎士噴飛10公尺不治

迴轉到一半黃燈變紅燈　駕駛收2700元罰單傻眼

康芮來襲忙防颱！粗心女飼主「狗拴門外整天」　全身發抖畫面曝

控警「追地下室酒測」執法過當　超扯真相曝：帶狗進警所還吃零食

快訊／「國策顧問」陳輝東辭世　享壽87歲

直擊／劉德華中午開唱「陳志強、沈春華都來了」　她曝曾險被天王嚇死

搶周杰倫加開票區！一票人「被3個字母」搞到火大：一直出現錯誤

戴維斯狂轟38分、詹皇27分10助攻　湖人擊退暴龍終止2連敗

騎樓機車起火「透天厝整幢燒起來」　苗栗婦嗆傷受困陽台

台中退休男「一日客運北中行」　挑1680健康錠行竊畫面曝光

兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

金鐘辦完半月「Sandy隨身物還在他家」！方形本體照曝 她認：太拜池了

蘇丹紅咖哩粉桃園也遭殃　1賣場進貨60盒「全部賣光」急回收

女主播28歲年薪400萬「嫁豪門卻窮到只剩12元」！　老公偷吃淚斷10年婚

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

社會熱門新聞

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

屏東重機撞軍卡1死1傷　照片曝光

男詭倒住家樓梯轉角亡！兒：不知躺多久

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年

台鹽綠能弊案陳啟昱跑了？高雄檢警開拘票找人

即／運將違規左轉撞機車　女騎士噴飛治

同村好友重機雙載出遊　衝撞入營軍卡「1死1傷」

他撞死人丟給妻賠　老了被子女放生

更多熱門

相關新聞

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

機車騎士阿強（化名）因交通違規被開罰，遲遲未繳納罰鍰，18年前遭註銷駕照；今年7月間他騎車外出，被警方抓包無照駕駛，因而挨罰1.2萬元罰鍰。不過，台北高等行政法院法官審理之後，認為先前的處分有重大瑕疵，應屬無效，最終裁定撤銷，阿強免罰。

颱風天車停紅線避風雨　車主竟收罰單

颱風天車停紅線避風雨　車主竟收罰單

行人突衝出　騎士受傷挨罰7200元傻眼

行人突衝出　騎士受傷挨罰7200元傻眼

行人突衝出！他沒禮讓挨罰　結局逆轉

行人突衝出！他沒禮讓挨罰　結局逆轉

行人錄影過馬路檢舉未禮讓　1原因失敗

行人錄影過馬路檢舉未禮讓　1原因失敗

關鍵字：

台北高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

曾之喬臨盆倒數！

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

王定宇轟劉德華延燒　作家：有魄力就禁陸星入台

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面