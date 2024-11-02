迴轉到一半黃燈變紅燈　駕駛收2700元罰單傻眼

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿忠（化名）今年2月間開車行經台北市中山區，在路口迴轉到一半時，號誌燈由黃燈轉為紅燈，竟被警方攔查並開了一張2700元的闖紅燈罰單。台北高等行政法院日前審理此案，經檢視相關證據影片，確認號誌燈是在阿忠行駛過停止線時才變為紅燈，最終裁定撤銷原處分。

▲阿忠迴轉到一半路口號誌燈轉變，他卻被警方認為違規闖紅燈。（示意圖／記者黃翊婷攝，非事發路口。）

判決書中記載，阿忠今年2月間開車行經台北市中山區長安東路1段某路口，被警方以有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，開了一張2700元罰鍰的罰單，並記違規點數3點。

阿忠不服受到處分，因而提起行政訴訟，他強調，從行車記錄器影片中可見，當車輛迴轉到一半時，路口號誌燈是黃燈，並非紅燈，所以他根本沒有闖紅燈。新北市政府交通事件裁決處則認為，警員密錄器顯示阿忠有紅燈違規迴轉的行為，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

不過，台北高等行政法院法官檢視採證影片，發現阿忠駕駛車輛向左迴轉的時候，對面的號誌燈仍是黃燈，接著才轉為紅燈，可見阿忠的車輛超越停止線時，路口號誌燈的確不是紅燈，因此難以認定他有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈」的違規行為，原處分顯然有所違誤，最終裁定撤銷，全案仍可上訴。