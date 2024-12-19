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女駕駛酒後嘔吐路邊休息　警剛勸完「她酒駕30公分」慘了

記者黃翊婷／台北報導

女駕駛小梅（化名）去年10月間因酒醉不適，一進入車內就忍不住打開車門嘔吐，接著乾脆坐在車上休息，結果遇到警方攔查，她卻在警方結束盤查之後，發動車輛引擎前進30公分，因而被依酒駕違規開罰。小梅自認沒有酒駕的主觀犯意，並提出行政訴訟要求撤銷處分，但沒有獲得台北高等行政法院法官採信，日前被裁定駁回告訴。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲小梅酒醉將車停在路邊休息，卻在警員結束勸導之後發動引擎，因而挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小梅去年10月間因有「吐氣酒精濃度達0.25以上未滿0.4mg／L（濃度0.33mg／L）」的違規行為，被警方依法開罰，還要吊扣駕駛執照24個月、參加道路交通安全講習。

小梅辯稱，當時她因為酒後不適，曾打開車門嘔吐，為了方便事後清理，她有稍微倒車，接著就關閉引擎，靜坐在車內等待緩解；不久之後，警員跑來拍打她的車窗詢問「為什麼停在這裡」，她以為是倒車壓到禁停黃色網格線，擔心發生車禍，才會啟動引擎，將車子往前移動30公分左右，全程大約5秒鐘，然後再度停車熄火，她真的沒有酒駕的主觀犯意。

但台北市交通事件裁決所認為，警員第一次上前輕敲車窗時，就有聞到濃濃酒味，但因為小梅沒有發動引擎，所以在盤查身分及口頭勸導之後，便打算離去，沒想到警員剛回到警車上，小梅就發動引擎並開車前進，這才將小梅攔下，並依照規定實施酒測、開罰。

台北高等行政法院法官當庭檢視警員密錄器錄影像、警車行車記錄器影像，發現小梅確實是在警員結束勸導之後，發動車輛引擎並往前開了一小段距離，的確違規，最終沒有採信她的說詞，並裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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