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台日流感大爆發　醫籲一件事：比戴口罩更重要！

近來流感疫情升溫，無論台灣或日本都一樣嚴重。（示意圖／侯世駿攝）

▲近來流感疫情升溫，無論台灣或日本都一樣嚴重。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近來流感疫情升溫，無論是台灣或日本都一樣，主要是氣溫驟降、海島濕度高、陽光減少等因素，醫生警告病毒可能1周都不會消失，因此比起戴口罩，有個步驟更是不可少。

日本流感大爆發，12月9日開始短短1周，就有71萬染病，蘋果病和黴漿菌也創下10年新高。另外，台灣的流感疫情也變嚴重，疾管署預估本周就會進入流行期，就診人次恐上看10萬人。

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對此，姜冠宇醫師在臉書專頁指出，這次台灣和日本的流感這麼恐怖，主要是氣溫驟降後，又海島濕度高、偶爾陰雨綿綿，加上陽光減少，病毒在環境中存活期限會延長很多，以現在的天氣條件，打個噴嚏、咳一口痰，病毒有可能整整1個禮拜不消失。

台日流感大爆發「病毒恐存活1周」　醫籲1件事：比戴口罩更重要

▲醫師提醒除了戴口罩，更要勤洗手。（示意圖／翻攝自pixabay）

姜冠宇醫師呼籲，比起戴口罩，更重要的是多洗手，因為冬天會怕手凍、怕冰，而不自覺減少洗手。由於這些傳染病會有重症，基本上都是傳染的數量夠多，有些人原本免疫力就偏差，樣本擴大下常態分佈出現極端值，自然就會中鏢。

姜冠宇醫師提到，流感是所有呼吸道感染中最不舒服的，咳嗽之外包含高燒、喉嚨痛、頭痛、全身痠痛，都是經典症狀，而且重點是對長者感染後2個禮拜，會明顯降低巨噬細胞在肺泡濃度，降低細菌性肺炎的免疫力，這對高齡社會尤其是威脅，所以高峰季節，體弱的人建議處於乾燥並陽光足夠的環境，在相對低緯度的地區非常重要，做好保護自己的措施，派對聚會之類的活動必須斟酌。

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