柯文哲傳聖誕節起訴！　市議員秀公文打臉「新加坡快閃」

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲，傳出檢調將在今天聖誕節起訴，引起各界關注。週刊報導，柯文哲曾跟沈慶京在新加坡會面收賄，民進黨北市議員簡舒培對此表示，自己當時就公開質疑，現在回頭看果然有「詭」！

簡舒培24日在臉書發文，「柯文哲起訴在即，今天媒體接獲爆料，柯文哲2022年12月卸任前赴新加坡，聲稱要透過2天1夜的快閃行程來考察『雙語教育』及『智慧城市數位大使』，同行的15人當中，就包括目前仍潛逃海外的貼身帳房許芷瑜；而就在柯文哲出訪新加坡當天，威京集團主席沈慶京也帶著財務助理一起前往新加坡，且柯文哲出訪回台後，許芷瑜也跟陳佩琪一樣，多次利用ATM存現金。兩人行程的高度重合，也被質疑與京華城案賄款有關。」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

簡舒培表示，「柯文哲在2022年12月10日宣佈在12月15日、16日前往新加坡考察，而針對突如其來的考察行程，柯文哲還瞎掰說是『一年前就排定了』，結果當下就被我秀出公文打臉，因為柯市府在12月6日還回覆我，在柯文哲卸任前，除了出訪沖繩之外，『本府各局處目前暫無市長國外出訪相關規劃』。」

「現在看來，柯文哲這麼急著要去新加坡，為的根本不是市政，也不僅僅是畢業旅行，而是跟沈慶京之間的秘密交易。而最荒唐的是，柯文哲跑到海外收賄款，居然還不願意自己花機票錢去，而是花市府88萬公帑假考察、真收賄！」

簡舒培最後直言，「距離柯文哲起訴只剩下幾十個、甚至是十幾個小時的時間，民眾黨再怎麼嘴硬，也無法阻擋『叮叮噹、叮叮噹，阿北就要抓去關』的事實！」

★★未經判決確定，應視為無罪★★