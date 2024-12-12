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侯友宜：環狀線超前半年修復完成！確認安全無虞12:00全線復駛恢復正常班距

▲▼新北捷運局,環狀線,復駛,侯友宜,板橋,中和,大坪林,新北產業園區。（圖／新北捷運局提供）

▲新北市長侯友宜（左二）叮嚀新北環狀線安全無虞下復駛。

圖、文／新北捷運局提供

新北環狀線完成復駛最後一哩路，確認安全無虞後12/12（四）中午12點新北環狀線全線復駛！今年0403芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致第三階段（板橋-中和）無法營運，原先預估復原工程須花1年2個月，在施工團隊的努力下，提早半年修復完成，並復駛營運。新北市長侯友宜非常重視環狀線復原進度，今（12）日再度視察，並親自搭乘環狀線確認恢復行駛前的全路段整合營運測試作業情形，要替市民把關外，更再次要求務必確認運轉安全無虞下復駛，市民朋友可以安心地搭環狀線去聽新北耶誕城演唱會。

▲▼新北捷運局,環狀線,復駛,侯友宜,板橋,中和,大坪林,新北產業園區。（圖／新北捷運局提供）

▲新北市長侯友宜（中）赴環狀線現場了解修復進度。

新北市長侯友宜表示，環狀線復原工程方案經過專家學者仔細審查，原初估修復時間達14個月，經團隊不斷努力、檢討工進、增加多組工班人力等方式，有效加快修復進度，3個月完成9跨鋼箱梁復位，總共更換1438片軌道基鈑、復原軌道長1050公尺、更換電纜41500公尺，此外還有供電、通訊、號誌纜線、水環纜線、22kv高壓電纜全數更新完成，在最後營運測試完成後，12/11（三）由新北捷運局、新北捷運公司、新北交通局三方共同會勘確認安全無虞，可以擇期通車，為儘速恢復市民通勤通學的捷運系統，新北環狀線將於12/12（四）12:00全線復駛營運。

▲▼新北捷運局,環狀線,復駛,侯友宜,板橋,中和,大坪林,新北產業園區。（圖／新北捷運局提供）

▲▼新北環狀線於3個月完成9跨鋼箱梁復位（上圖），經過多方努力之下最終提早半年修復完成。

▲▼新北捷運局,環狀線,復駛,侯友宜,板橋,中和,大坪林,新北產業園區。（圖／新北捷運局提供）

市長侯友宜表示進一步說明，新北捷運準備好了！新北捷運公司已完成復駛後人力配置與測試計畫，票務、通訊、號誌、供電等系統動靜態測試，並分區段進行區間與全線列車試運轉，包括中和-板橋站區間動搖測試、大坪林-新北產業園區站間列車自動行駛功能性測試，確認功能都已正常，新北環狀線恢復正常班距尖峰時段5-7分鐘、離峰時段8-10分鐘。

▲▼新北捷運局,環狀線,復駛,侯友宜,板橋,中和,大坪林,新北產業園區。（圖／新北捷運局提供）

▲新北市長侯友宜（左）視察環狀線列車運行狀況。

新北捷運局長李政安詳細說明，環狀線修復工程248天內共召開67場次會議，6月專家學者會議確定復原工程方案後，第一跨簡支梁8/18復位、11/20最後三跨連續梁也一次到位，而為了確保不再位移，特別設置雙重保護機制，除了全面更換為優化的盤式支承設施外、也增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線。隨著修復工作告一段落，路面交通也逐漸恢復，板南路上的施工架全數拆除完畢，平日路面交通已經恢復正常;而員山路及中正路口，重型施工架亦全部拆除。

▲▼新北捷運局,環狀線,復駛,侯友宜,板橋,中和,大坪林,新北產業園區。（圖／新北捷運局提供）

▲▼新北捷運局捷運局長李政安（上圖）說明復原工程情形，如今施工架拆除完畢、路面交通恢復。

▲▼新北捷運局,環狀線,復駛,侯友宜,板橋,中和,大坪林,新北產業園區。（圖／新北捷運局提供）

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