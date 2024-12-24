聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」尋快感！　醫曝X光照嘆：什麼都塞





▲有病患將拐杖糖整根塞進下體。（圖／Consumer Product Safety Commission）



記者王佩翊／編譯

聖誕節將近，許多國家都迎來年末連假，然而醫院的急診室卻沒得休息。《每日郵報》特地訪問了多名醫師，請他們分享在假期遇到的奇葩病例。有多名醫師表示，曾經遇過有病患將整支拐杖糖、聖誕樹模型或是沙鼠塞入下體，並呼籲民眾不要因為過節太嗨尋求刺激，對自己的健康造成危害。

根據《每日郵報》報導，有多名醫師分享了他們在節日期間遇到的一些「奇葩病例」。而這些病例不僅讓人啼笑皆非，更是對醫護人員帶來挑戰。其中最常出現的就是小孩誤吞異物，再者就是成年人把異物塞進下體，以尋求快感。

在紐約執業的醫師漢恩（Barry Hahn）表示，隨著節假日的到來，經常會遇到尋求刺激反而進醫院的患者，因為人們的「慶祝方式」往往會變得太過瘋狂，甚至會使用與節慶有關的小物來增加趣味。

漢恩提到，他就曾經遇過一些荒謬病例，例如有病患將雪人模型、聖誕樹模型或是大型拐杖糖塞進下體，原本想要藉此獲得快感，沒想到卻無法自行取出，最終只能到急診室尋求幫助。

▲醫師爆料，曾經有患者將巴斯光年玩偶塞進下體。（圖／翻攝自X）



不僅如此，他還曾經遇過有患者把巴斯光年玩具塞進下體的情況，最終也因為無法自行取出，跑到急診室。

另一名急診醫生費雪（Stuart Fischer）則提到，他遇到過最詭異的病例是將一隻活生生的沙鼠塞進下體，雖然最後醫療團隊成功取出，但沙鼠卻早已因為窒息死亡。

醫師們表示，當遇到這類情況，會先嘗試使用「自然取出法」，也就是從異物被塞進身體的「入口」將物品取出，如果無效，就只能動手術取出。醫師強調，將異物塞入下體可能會導致直腸或其他器官破裂損壞，甚至引發出血或感染，非常危險，因此呼籲民眾不要隨便玩弄下體。

根據統計，從2012年至2021年間，全美有約4萬人因異物卡進下體而就醫，平均每年約有4千人。