8大速食店「聖誕跨年優惠」懶人包！炸雞買1送1、披薩下殺半價

▲8大速食店聖誕跨年優惠一次看。（圖／各業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的聖誕節、跨年夜，《ETtoday新聞雲》幫整理8大速食店的最新限時優惠，不僅有三商炸雞買1送1、達美樂火山披薩下殺半價等好康，21風味館更推1元吃烤雞腿，超殺優惠一次看。

▲肯德基祭出4大聖誕優惠。

●肯德基

肯德基祭出「4大聖誕優惠」，有「聖誕巨大桶1199元」，內含雪花起司脆雞4塊+咔拉脆雞4塊+焦糖脆餅蛋撻3個+原味蛋撻3個+草莓奶油比司吉2個+鱈魚圈圈3個+上校雞塊4個+雙色轉轉QQ球1份+限定聖誕瓷盤1個；「原味蛋撻免費送」，至12月31日前只要於官網訂餐預購滿800元即可獲得原味蛋撻兌換券1張，兌換券限下次消費滿300元方可兌換。

至2025年1月6日前還有「雪花起司脆雞歡聚餐狂殺61折」，內含雪花起司脆雞、咔拉脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂只要499元，現省321元；以及「雙色蛋撻禮盒下殺78折」，只要240元就能吃到原味蛋撻3個+Biscoff®焦糖脆餅蛋撻3個，換算下來每個只要40元。

▲三商炸雞限時買炸雞桶送酥炸棒腿。

●三商炸雞

全台13家三商炸雞即日起至2025年1月2日也祭出2大限時優惠，凡內用、外帶皆可享「買6塊炸雞桶送酥炸棒腿6隻」，特價333元，買2組特價599元；炸雞桶提供原味、辣味2種選擇，贈送的6隻酥炸棒腿則有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司3種口味任選。

新上市的「咔啦雞柳條」也推內用與外帶「買1送1」優惠，特價149元；咔啦雞柳條是採用無骨雞里肌肉製成，肉質鮮嫩滑順，外酥內嫩。

▲頂呱呱推3大聖誕優惠。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至12月25日推出「3大聖誕優惠」，有「呱呱聖誕驚喜桶特價399元」，內含呱呱包4塊、原味雞腿2塊、原味炸雞2隻以及1.25L可口可樂1瓶，相當於74折優惠，現省140元。

「聖誕9塊辣味炸雞桶特價499元」吃得到辣味炸雞5塊、辣味雞翅4塊及1.25L可口可樂1瓶，可享82折折扣；「聖誕甜心組特價119元」，內含呱呱啵啵球1份、地瓜薯條1份 、甜甜包2顆。

▲必勝客2大聖誕跨年限定餐只賣到2025年1月1日。

●必勝客

必勝客即日起至2025年1月1日起推出「聖誕跨年享樂餐」，內含比薩外帶買大送大／外送買大送小搭配副食4選1，特價只要719元起；PK APP也有「聖誕跨年狂歡餐」，可享任選3個大比薩加上巧克力QQ球5顆，副食6選1只要1088元起，外帶、外送皆適用此優惠。

▲達美樂推出一系列聖誕跨年優惠有披薩半價吃。

●達美樂

達美樂即日起祭出一系列聖誕跨年優惠，包括「外帶火山系列大披薩半價」、「外帶火山系列巨無霸披薩半價」、「外送火山大披薩送小披薩」、「外送買巨無霸火山送大披薩」，以及「火山派對套餐1199元」、「火山大套餐799元」、「蝦霸起司火山派對套餐1399元」、「火山歡聚套餐1688元」等，最高可享52折優惠，數量有限、售完為止。

▲漢堡王祭出3大聖誕跨年優惠餐。（示意圖）

●漢堡王

漢堡王即日起至2025年1月3日祭出「3大聖誕跨年優惠餐」，包括「聖誕跨年獨享餐149元」，內含重磅培根雙層牛肉堡1顆+小杯可樂1杯；「聖誕跨年雙人餐」，內含華堡1顆+勁濃安格斯牛堡1顆+小杯可樂2杯，以及「聖誕跨年3人餐」，內含華堡1顆+勁濃安格斯牛堡1顆+美式花生雙層脆雞堡1顆+小杯可樂3杯。

▲麥當勞年末優惠券一次收。

●麥當勞

麥當勞APP推出全新年末限時優惠券，有10元蛋捲冰淇淋、薯餅買1送1等好康，歡樂送則有麥克雞塊、蘋果派等夯品買1送1，且不限兌換次數，提醒除歡樂送優惠外，其餘優惠券每張限換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：12月24日）

1. 單點薯餅買1送1

2. 單點麥香魚特價39元

●歡樂送限定（使用期限：即日起至12月29日）

1. 買20塊麥克雞塊分享餐送6塊雞塊

●門市限定（使用期限：即日起至12月29日）

1. 單點勁辣香雞翅特價42元

2. 單點蛋捲冰淇淋特價10元

3. 單點豬肉鬆餅特價60元

4. 單點藜麥脆雞沙拉／藜麥烤雞沙拉／藜麥鱈魚沙拉特價119元

5. 單點經典那堤（冰／熱）特價65元

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至1月14日）

1. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）

2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）

3. 單點勁辣香雞翅買1送1

4. 單點蘋果派買1送1

▲21風味館推出2大年末優惠。

●21風味館（21PLUS）

21風味館推出最新「+1元多1件」的超值年末優惠，包括買香草烤雞+1元即可加購香脆炸雞2塊+蜂蜜綠茶2杯、買香草烤半雞+蜂蜜綠茶多1元即可加購香草烤雞腿+蜂蜜綠茶，最高可享64折優惠，12月26日起至2025年1月21日限時開跑，提醒12月31日以及指定門市、外送平台不適用此優惠。