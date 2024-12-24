落實原住民族歲時祭儀放假規定　最高可罰100萬

▲台東縣府呼籲落實原住民族歲時祭儀放假規定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

114年度「原住民族歲時祭儀」放假日期，經原住民族委員會依各族習俗公告，原住民族身份者可享有1日歲時祭儀假期。台東縣政府表示，依據《勞動基準法》第37條及第39條，歲時祭儀假日屬應放假之節日，雇主需依法給予休假並支付工資。原住民勞工可憑民族別證明文件（如戶口名簿或戶籍謄本），於本人、父母或配偶所屬民族的歲時祭儀放假日期中，擇1日享有法定假期，確保權益受到保障。

社會處長陳淑蘭表示，歲時祭儀是原住民族的重要文化傳統，對族群的文化延續與認同具有深遠意義，也為族人家庭與社群提供交流與團聚的機會，近期也正是縣內卑南族辦理年祭的期程；台東縣作為全國原民族群最多元的縣市，原住民族勞工比例亦居全台之首，縣內事業單位應特別重視並遵守歲時祭儀放假的相關法規。

陳淑蘭強調，事業單位依法給假不僅是履行勞動法令，更是尊重族群文化與多元價值的實際表現，期盼雇主能與原住民勞工朋友共同維護這項傳統與勞動權益。

台東縣政府提醒，若事業單位未依法給予原住民勞工歲時祭儀假期，將構成違反《勞動基準法》的行為，最高可處新台幣100萬元罰鍰，並公告事業單位名稱及負責人姓名；若雇主因業務需求需勞工於歲時祭儀日出勤，必須與勞工達成共識並依法支付加倍工資；若雙方同意另擇日補休，亦為合規方式。縣府呼籲事業單位積極配合政策，兼顧企業營運與勞工權益，讓勞工朋友能在文化節慶期間安心參與族群活動。

勞工朋友若對歲時祭儀假期或其他勞動法規有任何疑義，或遭遇職場權益受侵害的情況，歡迎向社會處勞工行政科（089-328254轉372）諮詢，縣府人員將竭誠提供協助，解答相關問題，確保勞工權益獲得完整保障。臺東縣政府期盼透過政策的落實，不僅促進原住民族文化的保存與發揚，也營造出尊重多元文化與包容的勞動環境，讓每位勞工都能感受到社會的關懷與支持。

歲時祭儀資訊詳見(https://www.cip.gov.tw/zh-tw/news/data-list/0991B05985DBFF77/index.html?cumid=0991B05985DBFF77)