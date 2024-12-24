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污泥乾燥廠臭翻天！關窗也沒用　民眾怒：妻小不敢回金門

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

位於陽沙路上的金門榮湖水資源回收中心，設有污泥乾燥廠房，執行全金門污泥乾燥作業，不過作業過程中飄出得陣陣臭味，讓附近居民不堪其擾，2年前向縣府反映後，停工約10個月後又復工，如今臭味又再現，讓民眾痛苦不已，家人甚至因為臭味都不敢回金門，於是憤而向媒體投訴，盼縣府能獲得改善。對此，自來水廠通知廠商暫時停工，待研議適合的改善方式。

▲▼金門水資源回收中心 燒汙泥引惡臭民眾: 老婆.小孩不敢回金住 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門水資源回收中心，燒汙泥引惡臭惹怒民眾。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金沙鎮西園里浯坑的民眾鄭種安，表示住家離榮湖水資源回收中心污泥乾燥廠房約150公尺遠，由於廠房幾乎每個月有22天每天都進行污泥乾燥作業，在燃燒過程中引發陣陣惡臭，讓他深受困擾，由於投訴無門故轉而向媒體反應，昨在多位鄉親陪同下前往現場說明情況，盼提出訴求，獲政府重視及改善。

▲▼金門水資源回收中心 燒汙泥引惡臭民眾: 老婆.小孩不敢回金住 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾指控污泥乾燥廠臭味沖天，老婆小孩甚至因此不敢回金門。（圖／記者林名揚翻攝）

鄭種安表示，住家受臭味影響問題，他在2年前就打1999反應，當時縣府召集公所、環保局、污土科等單位現勘後，允諾先停工，直到處理情形讓他們滿意後再恢復；不過，後來約莫10個月左右又復工，並且持續進行乾燥迄今。

鄭種安說，這樣的臭味他長年忍受，也因風向關係，連房間關閉窗戶都還聞得到臭味；再且他先有房子在前，住家週邊亦是通往景點的交通要道，為何可設置污土乾燥廠，他也憂心未來是否可能出現呼吸道問題，屆時可以向政府索賠？如今老婆和小孩也因臭味難奈都不敢回金。

▲▼金門水資源回收中心 燒汙泥引惡臭民眾: 老婆.小孩不敢回金住 。（圖／記者林名揚翻攝）

他也說，縣長說要以民為本，希望政府官員要簡化溝通管道，讓百姓有困難和縣府反應能即時獲得處理，盼縣府及有關單位能協調處理及改善。

▲▼金門水資源回收中心 燒汙泥引惡臭民眾: 老婆.小孩不敢回金住 。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，榮湖污水處理廠專責管理員盧禮釔表示，現場為污泥乾燥廠，約運作4年，在未建置前，污泥是全數運台處理。該乾燥廠主要是將污泥體積容縮後再運台灣，並委請廠商進行代操處理。污泥是污水廠的產物，統計金門一個月約有150噸污泥，都要送到現場處理，在乾燥過程中產生味道。

經民眾反應後，自來水廠在停工近一年半斥資約600萬元改善除臭設施，已有積極進行除臭改善，臭味已減半。由於每日污泥都需要處理，當初政策如此，廠區也不能停用，據悉目前已有相關研議例如不燒進行木屑預拌等方式處理已改善。目前，自來水廠接獲反應也由廠方通知廠商暫時停工，待研議適合的改善方式。

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