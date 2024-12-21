台中13歲女兒、孫女兩人遭網友拐走　他心急PO文求協尋：拜託拜託

▲台中兩名13歲少女被網友拐走，家人心急PO文找人。（圖／翻攝全國協尋專頁社團）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名田姓男網友表示，他13歲的女兒、13歲的孫女日前離家出走被找回，沒想到19日又再次失聯，讓他緊張地先報案再上網求助。對此，許多網友也幫忙分享文章協尋。

田姓男網友在臉書社團「全國協尋專頁社團」20日發文表示，他的女兒及孫女19日凌晨1時許被人帶走，至今下落不明，手機最後的位置在南屯保安10街附近，希望知道的網友可以提供資訊協助，「拜託！拜託您們，一個心急擔心的父親與爺爺留言」。

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田男表示，女兒及孫女18日先失聯，後續有以手機聯繫上，沒想到19日凌晨又失聯，才讓他急得報警跟PO文求助，「18號有去南屯分局偵查，19日淩晨又被誘騙出去」。

「全國協尋專頁社團」社團管理員詢問後表示，田男確實有報警，兩位女孩都是13歲，心地非常的單純。女孩們的同學協助網友，幫忙將兩女拐走。目前警方已積極協尋中，「狡猾的網友把女孩藏起來。請每一位熱心的好朋友幫忙把協尋文分享出去，謝謝」。

由於田男表示孫女及女兒都是13歲，讓許多網友看完非常疑惑。對此，田姓男網友表示，他年紀大，不太會使用手機，只能慢慢回覆網友；他說，女兒是年紀較大才生的，孫女則是兒子的女兒。