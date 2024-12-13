懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」　她淚：抱了20幾年

▲原PO入住Airbnb，一時疏忽忘了把心愛的恐龍娃娃帶走。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

「獎金更新到10萬元，希望能再多一點機會！」一名女網友自責表示，來台北看演唱會，與友人住在Airbnb，但看完退租後，卻一時疏忽把娃娃留在房內，想到的時候，娃娃已經失蹤了，推測可能是被裹在棉被裡，但洗衣廠那邊回應沒找到。對此，原PO盼著奇蹟發生，小恐龍能趕快回到她身邊。

一名女網友在Threads表示，上周來台北看偶像演唱會，也帶著心愛的娃娃一起住在Airbnb，不料退房後，她發現從小抱到大的恐龍娃娃不見了，推測是夾帶在棉被裡，一起被洗衣廠帶走。

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原PO趕緊連絡房務幫忙尋找，卻沒有發現娃娃的蹤影，而洗衣廠那邊也說沒有。原PO難過透露，這娃娃從她1歲抱到現在，已經陪伴了20幾年，承載她許多成長期間的情緒價值。

如今仍一無所獲，原PO同時也自責，退房時沒有多留心，因此藉由這文章請大家幫忙協尋，「知道機會很渺茫，但還是想透過大數據力量看能不能有點希望」，懸賞金額也從3萬加碼到10萬，盼著心愛的娃娃能回到她身邊。

▲娃娃與愛貓合照。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原PO受訪透露，有熱心網友在蝦皮找到類似的娃娃，她已經買下來，但還是盼著「心肝寶貝」能趕快回家。

消息曝光後，網友也紛紛希望有奇蹟發生，「我去年也搞丟從小陪我到大的娃娃真的哭死，祝你找到」、「我也有從小抱到大的娃娃，這是一種家人般的情感完全能感同身受希望能趕快找回娃娃」、「龍龍在外面玩夠了就趕快回家」、「小恐龍應該在害怕，希望他可以趕快回家」、「推推～必須找回來」。