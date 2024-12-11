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獨／資深女星拒簽徵集令　愛子「逃兵遭通緝」！判決出爐

▲鮑正芳在南京街上看不到什麼人。（圖／記者周宸亘攝／翻攝自鮑正芳臉書）

▲資深女星鮑正芳之子逃兵役遭判刑。（圖／記者周宸亘攝／翻攝自鮑正芳臉書）

記者黃宥寧／台北報導

資深女星鮑正芳的張姓兒子，因以觀光名義長期滯留大陸地區，區公所多次發函催告返國接受徵兵，並致電給鮑母，通知需要簽收徵集令，但鮑卻以「兒子不在國內，無法簽收」為由拒絕，新北市政府只好將案件移送地檢署偵辦。士林地院審理後，依《妨害兵役治罪條例》妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，並向公庫支付3萬元。

起訴指出，1995年出生的張男，2019年3月30日以觀光名義出境，即未再返回台灣地區。區公所於同年9月23日，發函催告他1個月內返國接受徵兵處理，並在12月14日致電給鮑正芳，有張子的徵集令需簽收，孰料，鮑正芳以「兒子不在國內且無人可簽收」理由拒絕。

2020年12月14日區公所將張男應於2021年1月20日接受徵集令公文送達，並於隔年1月11日再次以電話通知鮑正芳，鮑卻則稱未曾接獲任何通知，並明確表示兒子無法如期履行兵役義務。

區公所承辦人認為張男顯有規避兵役義務意圖，且未遵期持徵集令至指定處所報到，無奈之下只好將案子移送地檢署偵辦，地檢署則對張男發布通緝令。

▲▼鮑正芳出席TVBS年度大劇《粉紅色時光》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲區公所致電2次予鮑正芳請她通知兒子要服兵役，但鮑卻表明兒子無法如期服兵役。（資料圖／記者張一中攝）

張男返國後，意外發現自己被通緝，也趕緊到地檢署說明自己在大陸工作，母親也都沒轉告他有收到徵兵通知，但這次回台灣就是要處理兵役問題。

檢察官認為區公所曾發函催告，且有公務電話紀錄、兵籍表、徵集令等資料，不採信其說詞，依法將張男提起公訴。

法官審酌張男以觀光名義出境到大陸工作且不歸，破壞兵役制度公平性，損及潛在國防動員兵力，考量其坦承犯行，無前科，已婚、職業為舞蹈老師，並已完成徵兵報到，目前正接受徵兵體檢，準備入營服役，依《妨害兵役治罪條例》妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑4月，可易科罰金、緩刑2年，判決確定後6個月內須向公庫支付3萬元。

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